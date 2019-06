El mexicano Miguel Layún confiesa que tuvo cáncer: "Era un tumor maligno"

Duro golpe le ha dado la vida. Miguel Layún, uno de los mejores jugadores en México, ha sorprendido a todos con un relato donde hace una inesperada confesión en relación a su salud.

El jugador de Monterrey publicó un video, con ayuda de su equipo, donde revela que tuvo cáncer, mismo motivo que lo apartó de la convocatoria del "Tata" Martino para la Copa Oro 2019.

Ver también: Las portadas de los medios de Brasil sobre la goleada a Honduras

"Empezó a surgir la duda de que no era un quiste y era un tumor, pero cuando te mencionan la palabra tumor y que puede ser cáncer, la cosa no se percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno, estábamos hablando de un cáncer, al final el diagnóstico fue que se tuvo que remover el tumor completo y gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado. Hasta el día de ayer se hizo el último examen para saber que el cáncer que estaba se había removido al 100%, ahora solo es un chequeo para que no vuelva a regresar", relata el jugador del Tri.

La vida muchas veces te sorprende y eso pasó con Layún. El jugador se sentía en buenas condiciones, pero decidió hacer una visita de rutina al doctor con su mujer y se practicaron algunos exámenes que encontraron los impensado.

"Decidimos mi esposa y yo hacernos un chequeo general por salud. Hubo una pequeña sorpresa que ni mi esposa y yo imaginamos. Lo primero que me dijeron es que me habían encontrado un quiste complejo y a mitad de semana me entra una llamada de parte del doctor para decirme que cuándo me haría el otro estudio y como me dijeron que no era urgente contesté que pues regresando de Copa Oro. Me dijo ven a hacerlo lo antes posible", cuenta.

"Entra toda la parte emocional y toda la parte que sigue y que para mí es la más importante. Estamos aquí, pero cuando te dicen que la vida es prestada pensamos que es broma y pensamos que vamos a estar aquí y que todo es color de rosa. Estoy muy bien y muy agradecido, un chequeo que no estaba en planes de nadie. Las cosas ocurrieron de tal forma para que esta situación se resolviera de la mejor forma. Agradecido con los médicos y con mi familia", dice una parte del video que compartió el futbolista.

Y agrega: "Estoy feliz estoy más motivado que nunca, quiero disfrutar la vida más que nunca, segundo gracias a Dios voy a poder volver a hacer lo que más amo que es jugar fútbol, simplemente es pasar este periodo de reposo pero voy a poder volver a competir. Voy a buscar la manera de ayudar a más gente que no tenga la capacidad económica para hacerse un chequeo y que esto ayude a mucha gente", relata Layún, que espera volver pronto a las canchas.