Hernán Medford: "Este es un proceso y hay que darle tiempo"

Seguir a @Giancarlo_casta

Hernán Médford, nuevo técnico del Real España, fue presentado este lunes, mismo día en el que inició la pretemporada pensando en el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Delantero colombiano llega a prueba al Real España

"Primeramente un saludo para todos, quiero darle gracias a la Junta Directiva por darme una nueva oportunidad en el equipo, es una institución que es muy agradecida por todo lo que pasó años atrás, vengo con una nueva ilusión de hacer las cosas bien en un gran equipo como lo es el Real España, este es un proceso y hay que darle tiempo, pero sin quitar el objetivo de hacer las cosas bien y manejarse como un equipo grande", empezó diciendo.

VUELVE A CASA

"Volver a casa es estar contento, cuando a uno lo tratan bien, uno debe de estar agradecido, siento que la afición también por lo que se hizo años atrás, es un nuevo proceso, hay que tener paciencia, queremos hacer un equipo con una nueva generación"

¿LLEGA FORZADO?

"Ni mis hijos me fuerzan a hacer cosas, lo van hacer ellos, si estoy aquí es por algo, las cosas las hago porque soy muy agradecido a la institución a una ciudad que me trató bien, no soy miss Costa Rica para venir sonriendo, soy un entrenador de fútbol, hay una alegría por estar aquí y al aceptar ya con eso estoy contento"



LE GUSTA EL PROYECTO

"Ellos me presentaron el proyecto y si estoy aquí es porque lo acepté, de no haberme gustado le digo que no, porque tenía otras opciones, al final tenemos el mismo objetivo los jugadores, cuerpo técnico y directivos, buscar estar en semifinal y luego se pueden venir las cosas buenas"

PLANTILLA DEL EQUIPO

"Si lo que pasa es que ya a nivel ya lo podemos ir viendo con el tiempo, tenemos un plante de 31, cuando definamos los 28 vemos a tener la idea clara, también hay que ver los jóvenes"



BUSCARÁN EL TÍTULO

"Los objetivos son claros, obviamente ante un cambio generacional, la idea siempre es buscar el campeonato,al final se puede hacer realidad"

BAJAS DEL EQUIPO

"Los que tiene que estar claro que la directiva no me impuso nada, al final somos un equipo de trabajo donde nos ponemos d acuerdo todos, esto fue acuerdo entre ambos"

TÍTULO CON REAL ESPAÑA

"Si yo supiera cada cuántos años vamos a ser campeones y cuándo no, yo puedo soñar, el objetivo es buscar, con el cambio va a costar un poco más, pero imagínense venga yo y les digo que en dos años vamos a ser campeones, sería una irresponsabilidad mía"