Di María sorprende: "Si iba al FC Barcelona era por Messi"

Hablar de Ángel Di María es hablar de su gran paso por el Real Madrid, donde fue parte de aquella "décima" Champions League de los blancos conquistada ante el Atlético.

Hoy, en una entrevista para Diario Olé, Di María ha revelado que estuvo a un paso de convertirse en el nuevo jugador del Barça.

"Amo jugar con el Enano. Amo verlo en los entrenamientos también. Las cosas que hace. Es algo único, es imposible de explicar. Tuve la chance de ir al Barcelona y no se dio. Y la verdad es que si iba, también, era para estar con él, para verlo todos los días. Pero acá me saco las ganas. Cuando la agarra, soy un espectador más", dice El Fideo, que se prepara para la Copa América 2019.

Hay que recordar que el año pasado, el jugador del PSG, dejó muy claro que no tendría problemas de irse al Barcelona.

"Mi relación con Real Madrid ha terminado, porque mi ciclo allí terminó. Francamente no tendría ningún problema en jugar en Barcelona, al contrario", subrayó.

Por otra parte, Di María habló del regreso de Leo Messi a la Selección y destaca la buena actitud que hay por parte de sus compañeros hacia el "10" de la albiceleste.

"Lo veo feliz, contento, se lleva muy bien con los chicos. Pasa también que el grupo que armó Scaloni, la verdad, es un fenómeno. Todos buenos pibes, todos respetuosos, y eso es importante para convivir en un torneo así", resaltó.

SU RETIRO

Di María sabe que su carrera como profesional está entrando en una etapa donde se está más cerca del retiro de que de otra cosa, aunque tiene solo 31 años. Habló sobre el club donde quiere jugar, se trata de volver a Rosario Central.





"Desde que me fui no me llamaron nunca. Tampoco tuve una relación dentro del club, porque los dirigentes van cambiando y es difícil. Muchos amigos me dicen de volver, sí, y lo tengo en mi cabeza, eso de volver y terminar en Central", afirmó en declaraciones con Olé.