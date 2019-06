¡Oficial! Horarios y fechas para fase preliminar de la Liga de Concacaf

La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) reveló este lunes las fechas y los horarios de los partidos de la fase preliminar y de los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2019 en donde Marathón, Olimpia y Motagua será protagonistas representando a Honduras.

Ante ello se determinó que los partidos de ida de la fase preliminar serán disputados el del 30 de julio al 1 de agosto manteniéndose en un formato de eliminación directa con partidos de ida y vuelta, con 12 clubes participando.

Martes, 30 de julio de 2019

8:00 PM Canadá 2 vs Antigua GFC (GUA)

10:00 PM Real Estelí FC (NCA) vs Santa Tecla FC (SLV)

Miércoles, 31 de julio de 2019

8:00 PM SV Robinhood (SUR) vs AS Capoise (HAI)

10:00 PM Belmopan Bandits (BLZ) vs Deportivo Saprissa (CRC)

Jueves, 1 de agosto de 2019

8:00 PM Alianza FC (SLV) vs San Francisco FC (PAN)

10:00 PM Comunicaciones FC (GUA) vs CD Marathón (HON)

Los partidos de vuelta de la fase preliminar se jugarán la siguiente semana, del 6 al 8 de agosto, de la siguiente.

Martes, 6 de agosto de 2019

8:00 PM Antigua GFC (GUA) vs Canadá 2

10:00 PM Santa Tecla FC (SLV) vs Real Estelí FC (NCA)

Miércoles, 7 de agosto de 2019

8:00 PM AS Capoise (HAI) vs SV Robinhood (SUR)

10:00 PM Deportivo Saprissa (CRC) vs Belmopan Bandits (BLZ)

Jueves, 8 de agosto de 2019

8:00 PM San Francisco FC (PAN) vs Alianza FC (SLV)

10:00 PM CD Marathón (HON) vs Comunicaciones FC (GUA)

Según explicó la Concacaf, “los ganadores de la fase preliminar, que se determinarán con base a los goles agregados, se unirán en los octavos de final a los nueve clubes centroamericanos mejor clasificados y al subcampeón del Campeonato de Clubes del Caribe.

Ante ello los partidos de ida de los octavos de final se jugará del 20 al 22 de agosto y quedarán de la siguiente manera:

Martes, 20 de agosto de 2019

8:00 PM AS Capoise (HAI) or SV Robinhood (SUR) vs CA Independiente (PAN)

8:00 PM Santa Tecla FC (SLV) o Real Estelí FC (NCA) vs AD San Carlos (CRC)

10:00 PM Managua FC (NCA) vs FC Motagua (HON)

Miércoles, 21 de agosto de 2019

8:00 PM CD Marathón (HON) o Comunicaciones FC (GUA) vs CD Guastatoya (GUA)

10:00 PM Deportivo Saprissa (CRC) or Belmopan Bandits (BLZ) vs CD Aguila (SLV)

Jueves, 22 de Agosto de 2019

6:00 PM Waterhouse FC (JAM) vs CS Herediano (CRC)

8:00 PM Alianza FC (SLV) o San Francisco FC (PAN) vs Tauro FC (PAN)

10:00 PM Antigua GFC (GUA) o Canadá 2 vs CD Olimpia (HON)

Los partidos de vuelta de los octavos de final se jugarán del 27 al 29 de agosto, de la siguiente manera (la hora del este y el equipo local figuran primero:

Martes, 27 de Agosto de 2019

8:00 PM CA Independiente (PAN) vs AS Capoise (HAI) o SV Robinhood (SUR)

8:00 PM AD San Carlos (CRC) vs Santa Tecla FC (SLV) o Real Esteli FC (NCA)

10:00 PM FC Motagua (HON) vs Managua FC (NCA)

Miércoles, 28 de Agosto de 2019

8:00 PM CD Guastatoya (GUA) vs CD Marathón (HON) o Comunicaciones FC (GUA)

10:00 PM CD Aguila (SLV) vs Deportivo Saprissa (CRC) o Belmopan Bandits (BLZ)

Jueves, 29 de Agosto de 2019

8:00 PM Tauro FC (PAN) vs Alianza FC (SLV) o San Francisco FC (PAN)

8:00 PM CS Herediano (CRC) vs Waterhouse FC (JAM)

10:00 PM CD Olimpia (HON) vs Antigua GFC (GUA) o Canadá 2

Finalmente, los encuentros de cuartos de final se llevarán a cabo del 24 al 26 de septiembre y del 1 al 3 de octubre, seguidos de las semifinales del 22 al 24 de octubre y del 29 al 30. Las finales de ida y vuelta están programadas el 6 y 26 de noviembre.