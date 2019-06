Mario Martínez se despide del Real España: “Me voy con la cabeza en alto”

Mediante un mensaje en sus redes sociales al futbolista Mario Martínez se ha despedido del Real España luego que se venciera su contrato y que la directiva no le renovara.

La semana pasada el zurdo había manifestado que había cierta posibilidad de arreglar una extensión, pero esto ya no se dará pues el mismo jugador confirmó que tendrá nuevo equipo la temporada entrante.

“No sé si es mi despedida o un hasta luego siendo jugador del Real España, el toneo que viene no vestiré esa camiseta con la que me viste debutar, soñar, reír, llorar y celebrar juntos. Me voy con la cabeza en alto porque durante las veces que vestí la camiseta lo he dado todo en cada partido”, fue parte de lo expresado.

La directiva de Real España no podía seguir pagando el salario de Mario y junto a él, también dio de baja a Alfredo Mejía, Edder Delgado, Johnny Leverón y Jairo Puerto.

Se maneja que el jugador pueda militar en Costa Rica donde el Herediano ha puesto su interés, otra opción sería Olimpia, equipo que ya lo quiso en su momento.

DESPEDIDA DE MARIO MARTÍNEZ EN SUS REDES SOCIALES: