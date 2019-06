Hernán Medford trabaja en Real España con una plantilla sin experiencia

Hace una década, Real España hizo una reestructuración donde “botó” del plantel a jugadores que según dirigentes en aquellos días “estaban pasando el agua”, otros había cerrado un ciclo y ya no daban más. Mario Zanabria reestructuró el equipo dejando apenas cinco experimentados y un torneo después se culminó con un campeonato en el Apertura 2010.

Hoy los aurinegros han hecho la misma “limpieza”. Su plantilla ha sido depurada de jugadores que realmente eran un peso económico. Solo en salarios se ha conocido que han rebajado en más de 65 mil dólares (155 mil lempiras) ya que este grupo que se fue, era de los mejores pagados.

Leer. MEDFORD DICE QUE NOS ES MISS SIMPATÍA

“Estamos trabajando, ordenando el club. No hay presupuesto y viene un año difícil para todo el fútbol de Honduras”, comentó a DIEZ uno de los dirigentes que está trabajando en la conformación de la plantilla que es lo que se encontrará el tico Hernán Medford, un equipo sin experiencia.

En este plantel con el que encarará un nuevo reto la Máquina, solo dejó con experiencia a Danilo Tobías, Luis “Buba” López, David Velásquez Colón, Getsel Montes, Jhow Benavídez, Jorge Claros y Rony Martínez. A ellos se les rodeará de algunos futbolistas subidos de las reservas que será sin duda una apuesta.

El entrenador tico Hernán Medford fue presentado ayer en su tercer periodo con Real España.

No se descarta más salida de jugadores, algunos se quedaron porque tienen cláusulas en sus contratos, pero si no en este torneo no levantan nivel, en Real España no van a permitir un nuevo fracaso, pues llevan año y medio de no ganar título. Medford llega el domingo junto a su asistente Mauricio Solís para guiar la nueva Máquina a una nueva estación.

Una de las posiciones que buscarán reforzar es la portería. Se ha negociado con el portero Rafael Zúniga, también buscan un volante y delanteros. No se descarta que lleguen extranjeros, tienen las cuatro plazas disponibles. “Con estos cipotes esperamos salir adelante”, cuentan desde dentro del club.

BAJAS CONFIRMADAS

Roberto López

Johnny Leverón

Jairo Puerto

Alfredo Mejía

Mario Martínez

Edder Delgado

Ángel Tejeda

Darwin Arita

ALTAS

Hernán Medford (entrenador)

Mauricio Solís (Asistente)

Carlos Mejía (volante)

Devron García (volante)