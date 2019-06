Raúl Jiménez sobre Concacaf: "Es lo que nos tocó y hay que aprovechar"

Raúl Jiménez se alista para liderar el ataque de México en esta Copa Oro 2019. El delantero del Wolverhampton de Inglaterra llega con la ilusión de buscar conquistar su primer título de Concacaf.

"Es el orgullo de querer ganarla, yo no la he ganado. Solo he ido una vez y nos eliminaron en semifinales. yo voy por orgullo, es algo que me falta", inició contando en entrevista a ESPN.

¿Hay presión por ganarla, porque ya no da el pase a la Confederaciones? Le consultaron y no dudó. "Esta copa no te da boleto a nada, simplemente es ir jugar, saber que somos capaces de ganarla y estar concentrados, confiados, sin caer en los excesos".

Sobre las críticas. "Siempre va a haber de qué hablar, hagamos lo que hagamos, ganemos 7-0 o 1-0. Si ganas, por qué no lo hiciste por más goles, si empatas que pudiste haber ganado y si perdemos ni se diga. Solo con el título se queda bien".

¿Qué tan bien o mal le hace a México jugar en Concacaf? Fue otra de las consultas y en su respuesta se acordó de Honduras y Panamá.

"Es donde nos tocó, lo que hay y aprovechar que tenemos una camada de jugadores que viene creciendo bien. La selección es una vitrina más. Por veces vas a campos difíciles como Honduras, Panamá que son complicados por como te juegan ese tipo de equipos, como se van desenvolviendo los partidos, todos atrás y un contragolpe, están esperando, tirando patadas. Es siempre difícil jugar contra estos equipos por como te juegan".

Sobre ver a México un día jugando en Conmebol. "Sería bonito, hemos tenido partidos amistosos con Chile, Paraguay y Argentina. Creo que se haría un buen papel", cerró.