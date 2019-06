Ángel Tejeda se despide de Real España y se enfila al fútbol de Guatemala

En Real España no contaban con el delantero Ángel Tejeda desde que finalizó el torneo anterior, su poca productividad y su alto salario no era combatible con el nuevo proyecto de Hernán Medford y ahora el jugador confirmó su salida.

Tejeda quien tiene contrato con los sampedranos, llegó a un acuerdo para ser traspasado a otro club, en este caso en Guatemala donde esta semana se confirmará ya que en un inicio lo había anunciado el Santa Lucía, recién ascendido.

Hoy Tejeda anunció en redes sociales que se va de la Máquina donde vivió cuatro años y ganó un título. "Me voy con la frente en alto y solo Dios está conmigo donde quiera que vaya... pero esto no es un adiós, hay más Ángel Tejeda y solo digo gracias".

Los mensajes que publicó Ángel Tejeda en el que se despide del Real España.

El jugador en redes sociales aceptó que no contaba para la directiva ya que no encaja en el proyecto que está montando el entrenador Medford. "La directiva hoy me hizo saber que el entrenador no contará conmigo para este torneo y quiero agradecerles por todo".

El futbolista que llegó a compra definitiva del Honduras Progreso, se le recordará en Real España por anotar en Tegucigalpa en diciembre del 2017 el gol del campeonato frente a Motagua bajo la dirección del "Tato" García.

"Gracias a ti Dios porque me hiciste cumplir lo que a ti te pedí hacer en este equipo. Sin ti no hubiese sido posible", mencionó Tejeda quien se convierte en la octava baja en la barrida que hizo Real España en este torneo.

Los que salieron del club son: Mario Martínez, Edder Delgado, Jairo Puerto, Jhonny Leverón, Alfredo Mejía, Roberto "Pipo" López y Darwin Arita. No se descarta que siga habiendo más recortes. Mientras que altas han llegado cuatro y son: Devron García, Carlos Mejía, Jamal Charles y Heyreel Saravia.