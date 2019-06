Bryan Ruiz: "Quiero ganar la Copa Oro por primera vez"

Costa Rica reanudó los trabajos de cara al arranque de Copa Oro 2019 ante Nicaragua el domingo 16 de junio en el Estadio Nacional. Y aunque reconoce que no son favoritos, Bryan Ruiz no pierde la ilusión de poder conquistarla por primera vez.

"Me siento al 100%, si bien es cierto se hizo un tratamiento para ayudar a sentirme mejor en la espalda, pero resultó todo muy bien. Tengo días de estar entrenando al 100% con el equipo, estoy al 100% de condiciones físicas y mentales. Es importante estar bien de la cabeza y el inicio de una Copa Oro siempre llama la atención, se dan las cosquillas previo y el profesor Gustavo Matosas sabe que estoy dispuesto a dar mi mayor esfuerzo el tiempo que me necesite", dijo sobre su lesión.

Ruiz ha sido titular y capitán con la tricolor, pero dice estar listo para ser suplente, si el técnico así lo decide.

"Es parte de este deporte, como futbolistas tenemos que entender esta situación. Esto lo hablé con el profesor, le dije que acá iba a estar para lo que me necesitara y que si no estaba pensando en mí como titular, no tenía problema en aportar fuera de la cancha, en jugar 30 minutos o 15. Si me toca no jugar, apoyaré a mis compañeros y los ayudaré a que se saque el resultado, porque lo más importante es la Selección y que se de lo que se necesite, independientemente de los que estén en cancha".

La Copa Oro servirá para mostrarse de cara a su futuro. "Esto va a venir por añadidura, lo más importante es estar enfocado en lo que uno quiere y en este caso quiero ganar la Copa Oro por primera vez, así que me esfuerzo por eso. Mi situación personal es secundaria de momento, se dará mientras pasa la Copa, pero sin pensar en eso. Obviamente que estaré atento por si sale algo, pero estaré concentrado en la Copa.

¿Qué convicción tiene para Copa Oro? "Siempre está la convicción de hacer un buen papel, lo importante es tener esto. Vas a vez que viene una Copa Oro está la ilusión de ganarla por primera ocasión y esta no es la excepción, está la ilusión levantar esa Copa. Sabemos que no somos los favoritos, porque nunca la hemos ganado, pero tenemos ese objetivo de ser los primeros", cerró.