Hernán Medford: "No estoy para dar explicaciones de quién se fue y por qué se fue"  

El entrenador costarricense de Real España, Hernán Medford, no quiere que le pongan ninguna capa de héroe. Es consciente de que hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en el aspecto mental tras el fracaso mayúsculo del anterior Torneo Clausura.



En entrevista exclusiva con DIEZ, el timonel tico habló sobre aspectos a tener en cuenta en esta tercera etapa que busca coronar con un nuevo título, pero bajo la premisa del paso a paso, sobre todo merced a la juventud que imperará en este plantel que dirigirá en el Apertura 2019-20.

Un hondureño, un caribeño y un tico, los fichajes aurinegros



"Siempre es importante volver adonde a uno lo tratan bien, con la afición siempre soy agradecido, es mutuo, les di un campeonato", expresa de entrada el 'Pelícano', quien aclara que "en el fútbol no todas son maduras" aunque él tenga "la mentalidad del ganador".



Compara este periodo y lo vivido en 2013 que logró la copa con la Máquina: "Estamos en una etapa diferente, una camada joven, un cambio generacional que hay gente que lo entiende y otra que no". De paso deja de manifiesto que "uno no puede se conformista, uno siempre viene con la mentalidad ganadora".





Que siempre quiere ver hacia adelante no significa que no tenga claro a lo que se mete: "En este equipo la mayoría de jugadores van a ser jóvenes y tienen que adaptarse y acoplarse a la exigencia y el profesionalismo; hay jugadores que cuando llegué eran los jovencitos y ahora son los de experiencia", explica.



Llama a la calma y argumenta que "obviamente la parte mental hay que trabajarla mucho, esa es una de las especialidades, no solo correr detrás de un balón, para mí es la parte más importante; aquí hay mucho jugador Sub-20 al que no le fue muy bien. Un poquito más positivo lo de las Reservas que quedaron campeonas".



¿Es lo que necesitaba el club? "Aquí no hay un salvador, si este equipo es grande es por algo, aquí uno no es ningún bombero, uno viene a hacer su trabajo pero no es un adivino sobre si las cosas van a salir bien o mal, con tiempo yo creo que uno sí puede prometer cosas", avisa a los parciales catedráticos.

El entrenador Hernán Medford atendió en exclusiva a DIEZ este miércoles. Fotos Neptalí Romero



En su tercera etapa no teme al fracaso porque "si fueran siempre iguales entonces en esta vida no existiría el perdón y las segundas oportunidades, entonces en los segundos tiempos no tendrías más chances", por ende confía en demasía en sí mismo.



De antemano anticipa los nombres que deben arropar a los más jóvenes: "Llego a un plantel donde hay mucha gente que no conozco; hay unos que debuté y ahora son los de experiencia, ayer estuve hablando con Jhow y resulta que tiene 23 años, igual (Allans) Vargas y Luis ('Buba' López). Son cosas que uno empieza a analizar, hay otros de experiencia como son (Jorge) Claros y (Rony) Martínez, esas cosas hay que reunirlas para hacer un mejor equipo".





'PESOS PESADOS', TICOS Y 'VARITA MÁGICA'...



"Aquí también hay una directiva y un presupuesto que hay que respetar; si no hay dinero para tal jugador yo no llevaré a la directiva a tener broncas económicas", deja en claro al mencionar que "los jugadores de renombre" que se fueron.



Estima que "talvez a algunos se les acabó el ciclo, y nadie se va a a olvidar de ellos porque hicieron historia en este equipo, lo entendió la directiva y lo entendí yo", se limitó a decir ante el adiós de figuras de la talla de Mario Martínez y Edder 'Camello' Delgado.



Ante la insistencia, fue contundente al exponer que "no voy a empezar a detallar de jugadores, son decisiones tomadas y ya está, no estoy para dar explicaciones, quién se fue y por qué se fue éste o el otro; los que se fueron, a unos los conocí y a otros los tuve, así es el fútbol, imagínese estar en un equipo toda la vida... a mí me tocó como entrenador y jugador, pasa en todos los equipos del mundo", lanzó.

De momento, Real España suma un total de nueve bajas incluyendo pesos pesados. Fotos Neptalí Romero



Sí confiesa que las marchas corresponden a "decisiones económicas y otras técnicas". A su vez, comenta que "puede haber más bajas" ya que "quiero quedarme con 27 o 28" futbolistas".



Luego de asegurar que no tiene conocimiento de la llegada del hasta la fecha delantero del Herediano de su país, Yendrick Ruiz, pese a que lo único que garantizó es que "el 99 por ciento del plantel está cerrado, Medford contó que "(Renzo) Saravia y Jamal (Charles) son los últimos" en subirse a su tren.



En cuanto al historial de compatriotas suyos en la realeza, esto por Saravia y otros que han pasado por la institución, sentencia que "no me importa la nacionalidad, lo que importa es que yo conozca al jugador que trae uno, estoy en un equipo que no conozco mucho y eso le pasa a muchos entrenadores".