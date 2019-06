Danny Acosta aún no está habilitado para jugar con la selección de Honduras

¿Por qué Danilo Acosta no recibió una oportunidad en los amistosos ante Paraguay y Brasil en la gira por Sudamérica? Fue la pregunta que muchos se hicieron ya que querían ver el desempeño del zurdo que en su corta carrera ha participado con la selección de Estados Unidos en sus diferentes categorías.

Este miércoles en una entrevista exclusiva a DIEZ, el seleccionador de Honduras Fabián Coito nos reveló la razón del por qué no lo puso a jugar y ha sido debido a un trámite administrativo.

Acosta aún no está inscrito como futbolista hondureño ante la FIFA, pues sus registros anteriores están con Estados Unidos y no han recibido la autorización.

"Acosta no estaba habilitado por una autorización de la liga de Estados Unidos. No quisimos correr el riesgo aunque fuera un amistoso de incluirlo y que luego pudiera el futbolista recibir alguna sanción de algún tipo. Si bien la idea era de incluirlo en algún momento, por esa razón no fue considerado", contó el entrenador de nacionalidad uruguaya.

Cabe recordar que según el reglamento de FIFA, un jugador puede actuar en todas las categorías menores de un país y tiene la posibilidad de actuar con otro país si antes no debutó en la selección mayor de otro país, eso sí, tiene que cumplir con los requisitos de residencia, en este caso Acosta es nacido en Honduras.

Fabián Coito afirmó a DIEZ que este trámite administrativo está casi resuelto por lo que estará disponible para la Copa Oro donde fue elegido entre los 23 convocados.

Acosta, de 21 años, es una alternativa que tiene Coito en el sector izquierdo de su defensa ya que puede actuar como defensor central y lateral izquierdo.