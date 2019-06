Fabián Coito: "Alejandro Reyes me ha gustado cuando lo he visto en Olimpia"

El entrenador de la Selección de Honduras cuenta la sensaciones que hay a pocas horas de viajar a Jamaica para el inicio de la Copa Oro. Explica porqué decidió llevar al torneo de Concacaf a Alejandro Reyes y no a Kevin López.

Explica que la falta de gol es ansiedad y se debe trabajar para recuperar el olfato. Tiene buenas referencias de Jamaica, el primer rival y explica que le hubiese encantado llevar a Rigoberto Rivas a la Copa Oro.

Leer: COITO EXPLICA PORQUÉ NO HA DEBUTADO DANNY ACOSTA

¿Cómo se palpitan esas horas previas al viaje a Jamaica a encarar su primer partido oficial?

Bien, tranquilo. Contento que venga una competencia de esa magnitud y con la ansiedad lógica que siempre en el deporte y la competencia existe.

Pero con ganas más que nada de juntarme con los futbolistas y comenzar a preparar, dejar atrás estos tres amistosos que han pasado, que nos sirvan para sacar conclusiones de cara a esto que tenemos tan importante que es la Copa Oro.

Hablando de sacar conclusiones que le dejó más allá de la goleada ante Brasil ¿qué provecho le dejó?

Por supuesto, está lejos de ser el resultado que buscábamos, yo diría que dejaron algunas cosas positivas, por ejemplo nunca renunciar a intentarlo, siempre creer que desde adentro es como podemos realmente cambiar el trámite de un partido.

Intentarlo más allá de la dificultad que encontrábamos al momento de llevar adelante el juego que habíamos imaginado y también el dolor y la sensación que deja el perder un partido de fútbol contra un gran rival por un marcador abultado. Cuando se vive en carne propia y cuando se sufre de esa manera un resultado deportivo es mucho más fuerte que un mensaje, entonces de ahí también tenemos que sacar conclusiones, no solamente del aspecto futbolístico del rival al que enfrentamos, sino de lo que genera un partido que jugamos y que tiene resultados adversos.

Tomando en cuenta de que no se hizo gol más que uno en balón parado, ¿hay algo especial que usted trabaja o es algo que se va a dar en los días que faltan?

Creo que tenemos buenos futbolistas en ataque. Lo que nos falta es armar una buena expresión colectiva para que el equipo pueda convertir. Estoy totalmente de acuerdo, ha sido baja la cantidad de goles y hasta de las situaciones que tuvimos, no fueron un número importante, para lo que yo creo que como equipo debemos tener.

Lógicamente eso se supera con trabajo, armando circuitos de juego, recurriendo a esos circuitos, poniendo a cada futbolista en el lugar que de repente lo pueda hacer mejor en beneficio del equipo. El tema del gol también es anímico, hay momentos en que con facilidad se logra convertir y hay otros que cuesta, pero bueno hay que repetirlo, prepararlo, entrenarlo y también predisponer al futbolista que también van a llegar.

¿Qué tan preocupado o ocupado lo tiene Jamaica, su primer rival?

Ocupado en preparar, en conocerlo, en ver cuáles son sus estrategias y sus circuitos defensivos, de qué manera tiene los procedimientos de ataques, cómo arma su esquema de ataque cómo defiende y en eso estamos observando fundamentalmente el último partido que jugaron ante Estados Unidos que sacaron un resultado muy positivo.

Esa es la tarea del entrenador de lo que pueden llegar a presentarnos en este primer partido de la Copa Oro.

El entrenador de la Selección de Honduras atendiendo al equipo de DIEZ en el hotel de la H.

¿Estos tres amistosos le dejó una lección clara de lo que es el futbolista hondureño y lo que le puede dar en algunas circunstancia de los partidos?

Sí, lo intentamos y salió bien. Recuperamos arriba, rápidamente nos hicimos del balón, desdoblamos, pusimos gente en ataque hasta que llegó el gol, hay cosas interesantes.

Los primeros 30 minutos ante Brasil al margen de que estábamos 2-0 no son para descartar. El equipo se movió bajo un criterio que habíamos tenido, hubo errores puntuales, son parte del juego y que son responsabilidad del entrenador.

Pero había que ver a los futbolistas, había que ponerlos en juego para ver de qué manera respondían y hay cosas positivas de las cuales nos vamos a apoyar para armar un poco la idea y la estrategia con la que vamos a llegar al partido de Jamaica.

¿Tuvo la esperanza de recuperar a Andy Najar por lo diferente que es?

No se dieron las cosas, lo que queda ahora es que se recupere y que vuelva lo antes posible, que el futbolista que le toque actuar lo haga de la mejor manera y saber que tenemos en Europa para nuestra selección un jugador muy importante el cual hay que recuperarlo en primera instancia y esperar al momento de estar recuperado para reincorporarlo.

Alejandro Reyes, me imagino que le llenó esa expectativa a usted para poder suplirlo o es pensando en la Sub-23

Es un poco de todo, a mí me ha gustado cuando lo he visto en Olimpia, tiene buen manejo, conecta muy bien el mediocampo con el ataque, puede jugar por dentro y por fuera, es un jugador muy interesante que pasa pelotas y habilita a los delanteros con muy buena intención, siempre haciéndole daño al rival, digamos que es una característica poco parecida a Alex López.

Ahí reforzamos un poco ese sector y también pensando en la sub-23 en que viva experiencias importantes y también porque tenemos en pocos días una competición para que ellos y queremos que lleguen en buenas condiciones.

El entrenador Fabián Coito cuando hablaba con DIEZ sobre la Copa Oro explicando sus objetivos.

¿Todo esto que me dijo anterior pesó sobre Kevin López, un jugador con mayor experiencia porque el debate esta abierto?

Puede ser, Alejandro estaba con nosotros, Kevin ya había estado, fue un poco la duda, Kevin sigue siendo parte del grupo y en cualquier momento lo volvemos a considerar.

Si esta tarde se jugara el primer partido ante Jamaica en su mente ¿ya tiene un 11 definido?

Sí, por supuesto. A partir de hoy lo vamos a comenzar a trabajar con algunas posiciones donde vamos a ver quiénes llegan en mejores condiciones.

¿Usted es de los que mantiene la base o le gusta un poco las rotaciones?

Me gusta que el futbolista se sienta qué rol y qué responsabilidad tiene dentro del grupo, sin relevar a nadie, pero sí, no soy de estar variando por variar.

Cuando dice 'no soy de estar variando por variar', hay futbolistas en Honduras que generalmente eran intocables..

Sí. Yo creo que sí. Es como lo hemos hablado tanto, la verdad está ahí, está en la cancha, por supuesto que hay futbolistas que son un gran aporte afuera del campo, en el día a día, en el convencimiento en la confianza del futbolista y esos son muy importantes para plasmar una idea, pero lógicamente que todo jugador debe ratificar esa importancia cuando le toca actuar dentro del campo que en definitiva es el gran momento.

¿Le hubiera gustado tener a Rigo Rivas en la Copa Oro?

Por supuesto. Yo hablé con Rigoberto, le dije, la verdad cuando yo hice la lista de 40 no lo conocía, cuando lo vi me sorprendió gratamente, pero ya no había tiempo de incorporarlo y lo entendió por supuesto. Tampoco vayamos a imaginar que sea un futbolista desnivelante, pero que por supuesto si hubiera podido considerarlo para la Copa Oro.

Recientemente tuvo la visita de Jonathan Rubio y pudo hablar con él.

Sí, también. Un futbolista que acortó plazo va a integrar las selecciones, me parece muy interesante esa experiencia de los futbolistas en Europa, nos obliga a adquirir conceptos del juego, a pensar el juego, el juego es correr, pensar e interpretarlo y relacionarlo a una situación conocida y me parece que Europa en ese sentido es más adelantado a América.

Finalmente ¿cuál es la aspiración en esta Copa Oro porque muchos dicen que es ir a hacer una mejor presentación que la anterior?

Yo lo que quiero, como cada vez que nos juntamos para jugar partidos a nivel de selección nacional, es ir fortaleciendo la idea de la imagen que somos la selección representativa de un país.

Tener un juego que nos permita acercarnos a ganar partidos y lograr el resultado. Es mentira del que va a un juego y no quiere sacar un resultado deportivo, lo que está en juego es el resultado, por lo tanto, lo que queremos es ganar para poder ir acercándonos a la instancia decisiva que es ese partido reservado para las dos mejores selecciones y lo vamos a intentar.