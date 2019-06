Nerlin Membreño: "Mis jugadores están a costumbrados a estar en ambientes hostiles, conflictivos"

El Olancho FC deberá superar al Real Sociedad en la Gran Final de la Liga de Ascenso para poder llegar a la Liga Nacional y es por ello que el técnico Nerlin Membreño sigue trabajando para lograrlo. Los Potros hasta ahora no han perdido en la cuidad de Tocoa cancha que visitarán este domingo.



¿Qué representa disputar está final ante Real Sociedad?

Las finales son partidos siempre cerrados y complicados, no es fácil tomando en cuenta el tipo de rival que nos toca, por todo lo que tiene y representa, pero intentaremos estar a la altura y ponernos bien para llegar de la mejor manera a ese encuentro ya que los muchachos hicieron un desgaste enorme en la final ante el Santos y se están recuperando.



¿Qué repetir de ese partido que eliminaron al Real Sociedad en la liguilla?

Son varios factores no solo por lo que se hizo en Toca ante Real Sociedad, también lo que hemos venido haciendo desde el repechaje, el equipo ha mostrado mucho espíritu de solidaridad. Las finales son cerradas y depende de detalles y aprovechar los momentos de juego que se presentan.

Nerlin Membreño derrotó al Santos FC en Siguatepeque para ser campeón de la Liga de Ascenso.





¿Qué cuidarse de un Real Sociedad que tiene mucha experiencia en su plantilla?

Mucho, desde la conformación de su plantel, mantiene casi 14 jugadores del equipo que descendió de Primera División, es un equipo que sabe jugar este tipo de instancias, tuvo cuatro finales en Liga Nacional, ganó el torneo pasado, tenemos que cuidar todas sus líneas, mantiene gente rápida por los costados, tiene buen juego aéreo, en defensa cuenta con mucho orden y ahora sumado a la idea de Carlos Martínez que es de experiencia y sabe jugar este tipo de partidos.



¿Qué debe hacer el Olancho FC en Tocoa?

Mantener que cuidar cada detalle, hacer nuestra tarea, estar concentrados que es algo vital, cada uno de esos detalles nos permitieron llegar a la final y ahora más que nunca necesitamos fortalecerlos más por el tipo de rival que tenemos en frente.



Muchos equipos hasta de Liga Nacional han sufrido en Tocoa, pero al Olancho le va bien en esa cancha ¿Por qué sus jugadores no le tiene miedo?

Lo que pasa que nuestro equipo es joven, con mucha ilusión y sueño, aparte muchos de los muchachos están a costumbrados a estar en ambientes hostiles, conflictivos, algunos viven en Tegucigalpa en zonas que hay que pedir permiso para entrar y eso no les intimida en lo absoluto ir a jugar allá, para uno es fácil preparar y decir que va a un ambiente que no es muy común e incluso en fútbol, pero siempre vamos a Tocoa con ganas de hacer bien las cosas y hasta ahora nos ha salido bien aunque sabemos que ahora es otra historia.





En su momento recibió amenazas desde Tocoa y ahora que vuelve ¿tiene miedo?

No, tengo tranquilidad, en su momento lo mencioné porque así sucedió, pero hasta el momento me siento tranquilo porque no he recibido ningún tipo de situaciones de esas, esto es fútbol y al final es lo que uno quiere, no lo hice de manera de lastimar a alguien o al ciudadano común y corriente, siempre he recibido buena atención de la gente, un lugar que es muy apasionada al fútbol. Ahora es un final y la institución que vamos a visitar deben respetar y mantener su prestigio porque está con aspiraciones de regresar a Liga Nacional.



¿Qué representa cerrar en casa la llave?

Mucho, todo el que llega a una final elige cerrar en casa y más en nuestro torneo que el primer lugar de las vueltas tiene esa posibilidad por eso los grandes luchan por mucho por ganarlas, para nosotros es importante y clave, en los tres cruces anteriores nos tocó cerrar a fuera, pero los jugadores saben que esto es de 180 minutos y no se define en un solo partido por eso tenemos que estar atentos.

El Real Sociedad espera aprovechar su condición de local en la Gran Final de Ascenso.





¿Cuenta el Olancho FC con bajas para el primer duelo?

Hay equipo completo, solo José García que salió con un golpe en su tobillo que tuve que sacarlo en el primer tiempo en Siguatepeque y sigue recuperándose para llegar bien.



¿Dónde le gustaría jugar el juego de vuelta en la cancha sintética o el estadio Juan Ramón Brevé?

Nosotros hemos estado jugando en el Ramón Sarmiento y hemos tenido malos y buenos resultados sin tener inconvenientes, pero hay un deseo del presidente del equipo de jugar en el Brevé por la comodidad, la seguridad de la gente, pero hay que resolver una situación personal para ello, pero independientemente donde sea el equipo está listo para ganar.