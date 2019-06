El primer mensaje de Ferland Mendy como jugador del Real Madrid

Ferland Mendy ofreció su primer mensaje público después de que el Real Madrid hiciera oficial su fichaje este miércoles. El jugador recurrió a las redes sociales para ofrecer sus sensaciones a sus seguidores.



"Estoy muy orgulloso y honrado de fichar por el club más grande del mundo y de unirme a un entrenador que, estoy seguro, me hará progresar aún más". Por tanto, Mendy se acordó de la figura de Zidane, que ha jugado un papel clave para la llegada del futbolista francés.

Mendy siguió su mensaje mostrando su gratitud hacia el club en el que ha militado las dos últimas temporadas: "Quiero agradecer al Olympique de Lyon, su presidente, staff, aficionados y en general a todo el club y mis compañeros por estos dos últimos años".

El jugador francés Ferland Mendy ha defendido la camisa de los galos.





El jugador añadió que "les deso lo mejor" y quiso terminar recalcalando la importancia de su entorno más cercano: "No me olvido de mi familia, la gente más próxima, mis entrenadores y a todos los que me han acompañado"·



Ferland Mendy ha pasado dos grandes temporada en Lyon y confía en triunfar a partir de ahora con la camisa del Real Madrid de España.