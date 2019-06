Jorge Claros: "No es nada grato regresar a los entrenamientos y que falten compañeros"

Tajante y muy directo en sus declaraciones, el mediocampista del Real España, Jorge Claros, compareció ante los medios de comunicación para hablar sobre los trabajos realizados hasta la fecha bajo el mando del entrenador costarricense, Hernán Medford.

Mauricio Solís: "Hemos encontrado un equipo joven con ganas de trabajar"

En el cuarto día de prácticas en la pretemporada, el "Pitbull" expresó su sensación de reunirse con sus compañeros aún con las notables ausencias de los futbolistas que fueron víctimas de la ola de despidos en la realeza.

"Eso ha venido a dar muchos comentarios pero eso queda a tema de junta directiva y cuerpo técnico. No es nada grato regresar a los entrenamientos con el equipo y que falten compañeros, en otros escenarios uno ha sido partidario de no regresar a algunos lugares y sabemos en carne propia lo que se siente."

La plantilla aurinegra ahora está conformada por una gran cantidad de jóvenes que esperan afianzarse en la titularidad, algo que Medford intentará combinar con los miembros de mayor recorrido en el balompié.



"Hay mucho jugador joven pero con capacidad y condiciones, si están aquí es por algo. El fútbol es así, a veces no estamos, otros estamos y son consecuencias que pasan, es más preguntarle a la junta directiva. El cuerpo técnico está claro en esos temas, a uno lo que le queda es acatar órdenes, ser consciente de lo que se viene en un nuevo torneo, un nuevo proceso si se le puede llamar así con el mismo objetivo que estar peleando los primeros lugares para sacar esto adelante."

Pese a ser uno de los señalados por un sector de la afición españolista que pedía su salida del equipo, Claros aseguró que debe de realizar un buen papel para alejarse de ser el blanco de la crítica por parte de la hinchada catedrática.



"La gente tiene todo su derecho a decir quién se va o quién se queda, si uno juega mal o bien. Por eso pagan su boleto para ir al estadio, ya eso es a criterio de cada quién. La responsabilidad, independientemente quiénes estemos en el equipo tanto para el joven o para el de experiencia, siempre tenemos las mismas responsabilidades. Aquí somos jugadores profesionales y sabemos el alto rendimiento que tenemos que tener para poder estar en los primeros lugares y no estar en el ojo del huracán. Somos conscientes de lo que nos viene, ya estamos grandecitos, ya días estamos en esto y lo que la gente digo lo vamos a respetar."

La Liga Nacional eliminará repechajes y tendrá nuevo formato de Liguilla

Por último, el contención no quiso continuar con el debate de las salidas de varios futbolistas referentes y comentó que no ha tenido comunicación con ellos.



"Tendrían que preguntárselo a la directiva. No voy a hacer hincapié y no vamos a armar un monólogo de lo que la directiva está haciendo. No he hablado con nadie de lo que realmente sucedió, antes de ser jugador uno es persona y uno sabe lo que siente la persona cuando no se continúa en el ámbito del fútbol. En eso yo soy consciente, no tengo que preguntar lo que se siente. Hay jugadores grandes que jugaron mucho tiempo aquí, que ganaron casi todo, que cuando estuvimos aquí los respeté como en la Selección, así que en esa parte estoy tranquilo."