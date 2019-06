Danny Acosta debutaría con Honduras en Copa Oro hasta el juego ante Curazao

La situación de Danny Acosta con la selección nacional sigue a la espera de una respuesta de FIFA. Fenafuth hizo la solicitud para que el zurdo esté inscrito con Honduras y deje a Estados Unidos luego que haya jugado con la Sub-17 y Sub-20.

“Está inscrito en Copa Oro, estamos esperando que la FIFA nos acepte el cambio de federación ya que él tiene dos nacionalidades. El trámite lo platicamos con la US Soccer y la información está en FIFA”, inició contando Gerardo Ramos, gerente de la Bicolor.

Ramos confesó que el lateral no podría debutar este lunes ante Jamaica y todo indica a que jugaría hasta el segundo juego ante Curazao el 21 del presente mes.

“Esperamos que sea rápido, tal vez no esté para el primer partido, pero eso no es cuestión de nosotros. Yo espero que esté resuelto este viernes o el lunes en horas de la mañana y ya tengamos la venia de FIFA, de igual forma se notifica a la Concacaf”.

Esta es la razón por la cual Danny Acosta no pudo debutar en los amistosos ante Paraguay y Brasil pues FIFA no ha autorizado a que juegue con la Bicolor ya que todavía pertenece a la US Soccer.