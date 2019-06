Fenafuth confirma que Andy Najar será operado por el Anderlecht

El volante hondureño Andy Najar ha sido evaluado por los médicos del Anderlecht quienes tomaron la decisión de ser ellos quienes le practiquen la cirugía en la rodilla ya que tiene un problema en los meniscos.

Najar se lastimó el pasado miércoles 5 de junio cuando ingresó de cambio en el partido amistoso ante Paraguay donde volvía a vestir los colores patrios tras haberse lesionado hace dos años.

La Federación de Fútbol de Honduras, por medio de su gerente Gerardo Ramos, ha confirmado que el equipo de Bélgica, dueño de su ficha, fue el encargado de hacer los trámites, pues decidieron llevarse al catracho a Bélgica.

“Lo íbamos a traer a Honduras, pero el equipo (Anderlecht) insistió que fuera a Bruselas y ellos deciden qué hacer, igual nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero el equipo decidió llevarlo a Bruselas”, comentó Ramos ante los medios.

El seleccionado hondureño no ha podido disfrutar con la camisa de la Selección Nacional. Venía de una ausencia de dos años de lesión cuando se rompió en el juego eliminatorio rumbo a Rusia frente a Costa Rica. Solo aguantó 20 minutos en el amistoso frente a Paraguay y Fenafuth lo lamenta.

“Najar está descartado y ya hicimos el cambio por José Alejandro Reyes y ya no hay forma. La lesión se revisó y no es de un mes, lástima por Andy que es un muy buen jugador, muy buena persona pero no ha tenido suerte. Volvió a la Selección dos años después de la lesión que tuvo contra Costa Rica en 2017 y en 20 minutos se nos volvió a lesionar, pero perdemos un buen aportante”, contó Ramos.