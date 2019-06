Suárez: Dardo al Barça, mordisco a Chiellini y su amistad con Messi previo a la Copa América 2019

El delantero Luis Suárez concedió una entrevista para Fox Sports Uruguay antes de que inicie la Copa América 2019 y habló las opciones de la selección charrúa en dicha competición, su amistad con Messi, la eliminación en Champions y el mordisco a Chiellini en 2014.

El consuelo de Suárez a Messi tras perder la final de la Copa del Rey

Uruguay en la Copa América 2019

''Tenemos jugadores para ganar la copa. Somos candidatos y todas las selecciones nos tienen respeto porque Uruguay es el país con más Copas Américas''.

El favorito para ganar la Copa América 2019

''Creo que Argentina es la principal candidata a quedarse con la Copa América porque tiene al mejor del mundo (Messi)''.

Su amistad con Messi y las críticas que recibe el argentino

Hablamos muchas de esas cosas y obvio que a él le duele como ser humano. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica de la cancha, pero no a críticas externas. Muchos lo salen a criticar y él nunca dice ni 'ay', ni de un técnico ni de un jugador. En la selección creo que es igual, preguntaban cosas y él decía 'no a mí no me preguntes nada, tomá vos la decisión''.

Eliminación contra el Liverpool en Champions

''Después de la eliminación de Champions, quería desaparecer del mundo. Fue realmente duro''.

Mordisco a Chiellini en Brasil 2014

''Al principio mi mujer me preguntaba qué había pasado y le decía 'no, choqué con él', no aceptando la realidad y eso fue un gran error. Fue mucho peor eso. Por eso traté con psicólogos y me ayudó mucho para aceptar los errores y crecer. Sufrí mucho, la pasé muy mal, por mi mujer, mis hijos y mis compañeros''.

Tras ese polémico episodio ficha por el Barcelona

''Fue inhumano cómo se me trató. Fiché por el Barcelona y ni siquiera tuve una presentación. Cuando estaba por volver y entrenaba, mi hija me veía con una ropa diferente y me preguntaba por qué me vestía así y le decía 'no lo dejan entrar a papá, porque se equivocó'. Sentí que se me iba la carrera''.

Operación previo a la Copa América

''Me operé porque no podía más, no para llegar a la Copa América. Después del Mundial tenía el cartílago desgastado. Si no hubiese cuidado mi rodilla, no hubiese llegado a la Copa''.