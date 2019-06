Edwin Banegas, la pluma tras el libro de los 90 años de grandeza del Motagua

El periodista hondureño Edwin Banegas ha escrito el libro en el que se narra la historia del Motagua. En este compendio, el también vocero de la Federación de Fútbol, narra cómo reunió la información en este proyecto donde se narran los hechos en los 90 años de grandeza del campeón nacional.

“El fútbol representa mucho en mi vida, desde 1998 estar con la Fenafuth, esos 21 años de experiencia, tener la oportunidad de estar anexado con todas las ramas a la federación, la relación es muy cercana con todos los elementos. Eso me ha permitido conocer a fondo la historia del fútbol que me ha interesado mucho, estar recopilando información”, comentó Banegas.

Edwin quien es muy destacado con su pluma, cumple su sueño, al tener su segundo libro, pues el primero fue el que escribió en la clasificación de la Selección de Honduras al Mundial de Sudáfrica donde se narró todo el camino ya que después de 28 años se regresaba al máximo circuito.

Edwin Banegas junto a su familia que fue clave en el éxito. Sus hijos Alejandra y Xavier le ayudaron.

“Cuando me piden que inscriba la obra de los 90 años del Motagua, siento que es una oportunidad para estructurar desde la fundación del equipo, todo lo concerniente con la historia del fútbol. Para los lectores de este tipo de obra hay que decirle que los 90 años de Motagua está escrito no solo de los logros y los títulos, hay que decirle que esa historia no se hizo a base de resultados, ha tenido altibajos, adversarios, y esa historia encierra todo”.

El libro de Motagua cuenta que en un inicio, los colores con los que se fundó el equipo fueron el blanco. Las águilas iniciaron jugando de color merengue, además allí hay historia de otros clubes, organismos de los años 30, 50 que eran los que organizaban el fútbol.

En este compendio, Edwin Martín Banegas, cuenta detalles de los campeonatos, los jugadores que han pasado por el equipo, como se estructuró y por supuesto narra las épocas gloriosas del Motagua del Primi Maradiaga y por supuesto la actual hasta 2018 de la mano de Diego Vázquez.

Edwin junto al directivo del Motagua, Javier Atala, con quien inició el proyecto del libro del azul.

“Intenté darle vida a los personajes que han construido la historia del fútbol. Buscar información de los años 30, 40 y hasta el 50 hay muy poco, por eso tuve el interés de buscar esa documentación para darle ese estilo no puramente periodístico, sino artístico, darle vida a diálogo de jugadores y dirigente de esas épocas”, comentó Banegas.

La idea de escribir la historia del Motagua nació con una plática entre Edwin Banegas y Javier Atala, directivo de los azules y de la Fenafuth. En ella le dijo que había que dejar un legado. “Me da ese espaldarazo y ese desafío de dos años de ir documentando todo el esquema de fotos, videoteca, inclusive ya tenemos el guión para escribir el documental”.

Fueron 26 meses arduos en lo que trabajó Banegas y dice que le sorprendió la fundación del equipo. “Fue gente joven la que lo fundó como don Antonio Rosa, Marco Antonio Ponce, inclusive algo que pocos conocen fue el homicidio de Marco Ponce a los 24 años que fue uno de los presidentes y fundadores de Motagua junto con Marco Rosa y la forma como sucedió el evento que está suscito”.

El periodista hondureño muy contento con la obra en sus manos cuando lo presentó.

La experiencia de Banegas con la pluma por los años vivido en el periodismo le dieron la ventaja que pudo culminar gracias a que es un hombre documentado, le gusta leer mucho, abrazar la historia del fútbol y por supuesto escribir ensayos y eso le dio la ventaja para contar detalladamente la historia de los 90 años (1928-2018) del ciclón azul.

En este libro se cuenta cómo el Motagua comenzó a competir con “Los Tejeros” del España de Tegucigalpa, Olimpia, Federal, Argentina y otros que fueron los pioneros del fútbol hondureño. Además se encuentran fotos inéditas que le da un toque especial a la historia del equipo azul.

Edwin Banegas contando al periodista de DIEZ, Kelvin Coello, la historia del libro de Motagua.

“Hay fotos de Motagua de todos los equipos desde 1928 hasta el 2018, nombre por nombre. No tuve problemas en conseguirlo porque en esa época se acostumbraba a poner los nombres en las imágenes. Uno de los grandes eventos que tuvo Motagua en 1938, diez años después de la fundación comienza a ser reconocido en todo el país”.

Y sigue: “Para esa época Costa Rica ya existía con fútbol estructurado y el cuadro más grande en esa época era el Orión. Este hizo una gira por Honduras, El Salvador y Guatemala y Motagua le ganó al Orión en el estadio La Isla y al ganarle a un club importante, es reconocido en La Ceiba, San Pedro Sula, La Lima y todos los clubes quieren jugar contra Motagua”, recuerda Banegas.