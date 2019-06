Darren Mattocks a Honduras: “Están en desventaja al jugar en Jamaica”

Darren Mattocks, delantero de la selección de Jamaica, habló sobre el duelo de este lunes ante Honduras en la inauguración de Copa Oro.

El ariete del Cincinatti de MLS reconoció que Honduras se encuentra en desventaja de cara a este juego por el aspecto de la localía.

VER: LO DICHO POR ANTONY LOZANO ACERCA DEL DEBUT EN COPA ORO

"Por supuesto que están en desventaja al jugar en Jamaica, es algo que puedes ver en todo el mundo, donde el equipo local tiene las más grandes posibilidades de jugar en casa, vamos a buscar ganar y haremos lo que sea para asegurar el triunfo", declaró en entrevista a La Prensa.

Asimismo mencionó que esa localía tampoco decidirá el futuro del partido pues saben que la Bicolor es un buen equipo.

"Vamos a jugar once contra once y ambos equipos tienen mucha capacidad, es cierto que jugaremos en Jamaica, pero si no ponemos todo nuestros esfuerzo, cualquier cosa puede pasar, pero definitivamente se siente bien el saber que tendremos a toda la afición de nuestro lado, con ese empuje intentaremos asegurar la victoria, porque si no es así, no tendría ningún sentido jugar de locales".

En cuanto a los jugadores que conoce de Honduras, afirmó: "Personalmente conozco a Deiby Flores, porque jugamos en Vancouver Whitecaps, a Romell Quioto y a Alberth Ellis, contra quien he jugado y considero un gran jugador, conozco a varios de ellos, sé que será divertido verlos de vuelta y tengo claro que cuando juguemos tendré la oportunidad de ver otras caras que me resultarán familiares".