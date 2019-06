El VAR, la gran ausencia que tendrá la Copa Oro 2019 de la Concacaf

Pese a que en la mayoría de torneos internacionales la implementación del VAR está confirmada, para la Copa Oro 2019 se descartó la posibilidad de poner en marcha la ayuda del videoarbitraje.

El reglamento del campeonato de la Concacaf no señala algo relacionado con la ejecución del VAR, pues según Brian Hall, Director de Arbitraje de la Concacaf, la decisión se tomó porque se busca la mejor preparación de los árbitros de la confederación.



"Los árbitros seleccionados representan lo mejor de nuestra confederación en términos de conocimiento del fútbol, capacidad técnica y preparación física", dijo Hall tras dar a conocer la lista de silbantes que participarán en el torneo.



A inicios de junio, la International Football Association Board (IFAB), conformada por las cuatro Asociaciones del Reino Unido y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) determinaron las nuevas reglas del deporte más popular del mundo y las cuales entrarán en vigor en todos los torneos.



Sin embargo, el VAR no es obligatorio y aunque en torneos internacionales como la Copa América su implementación ya es un hecho, aún no ha sucedido en todos los certámenes y, de hecho, tampoco se puso en funcionamiento durante la última Liga de Campeones de la Concacaf, a nivel de clubes.





En ligas de la zona como la Liga MX o la MLS, ya se cuenta con el VAR y los árbitros están mejor preparados para lidiar con esa ayuda tecnológica pero en el próximo de campeonato de selecciones de la Concacaf que inicia este sábado, la herramienta aún no será utilizada con el fin de que los silbantes de las otras naciones se familiaricen con el sistema.



Ante la decisión de no implementar el VAR para este campeonato, la confederación ha recibido críticas, ya que esta tecnología se pueden aminorar las ventajas a ciertos equipos en una zona que no ha destacado por tener árbitros aptos.



Uno de los casos más representativos de mal arbitraje en Copa Oro 2015, durante el partido de semifinales de México contra Panamá en el que el equipo dirigido en ese entonces por Miguel Herrera se vio beneficiado por las malas decisiones del juez.



Cabe destacar que por Honduras, el único silbante que tendrá acción será Said Martínez, quien impartirá justicia en el choque inaugural que disputarán Canadá y Martinica.