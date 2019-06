Scaloni tras perder ante Colombia: ''Es lamentable el estado de la cancha, deja mucho que desear''

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, dio la cara en conferencia de prensa tras perder en su debut en la Copa América ante Colombia y asegura que no hay culpables, aunque si excusa a la cancha por su estado.

''Cuando mejor estábamos nos hicieron el gol de contra'', explica Scaloni, quien reconoce que en la parte complementaria su equipo mejoró un poco más.

''El segundo tiempo fue de lo mejor. Hicimos dos o tres ajustes. El equipo salió a buscar más, hubo un cambio de actitud. Hablamos bastantes cosas. El segundo tiempo fue digno de Argentina. Colombia es un buen equipo'', agregó el DT argentino.

Sin embargo, una de las excusas de Scaloni en la derrota frente a los colombianos fue el estado del césped. ''Me parece lamentable el estado de la cancha. Deja mucho que desear para que jueguen estos futbolistas''.

El entrnador también aseguró que ''los jugadores saben muy bien que esto es largo y que quedan dos partidos por delante. Lo más importante es quedarse con lo bueno y corregir los errores que tuvimos''.

Por último, Scaloni no señaló a ninguno de sus jugadores y aclara que la selección está unida. ''En todo gol hay errores y cosas que corregir, pero no me interesa echarle la culpa a nadie. Acá perdimos todos, somos un equipo''.