Pedro Troglio: “En Argentina estaba muy por arriba de lo que voy a ir a ganar en Honduras”

Pedro Troglio, el que fue compañero de Maradona en el Mundial de Italia 90 en la Selección de Argentina, exjugador de River Plate, extécnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata de Argentina, ahora entrenador del Olimpia, dice que hizo sacrificio en lo económico para llegar al albo.

En esta EXCLUSIVA con DIEZ, Troglio revela detalles del nuevo Olimpia que va a diseñar, las bajas confirmadas, la continuidad de algunas fichas que terminaron contrato y sobre todo habla de lo que le ha sorprendido.

¿Qué conoce de Olimpia y Honduras? Hasta hace unos días que no le habían llamado de los Merengues, nada, pero ya se metió en google y dice que ha encontrado información valiosa. Descargó los últimos cinco partidos disputados por el viejo león y se encuentra sorprendido.

¿Qué le hizo tomar este reto en una zona donde no había estado ya que solo había dirigido en Sudamérica?

Sinceramente la idea mía era tomar un tiempo, esperar, que salga algo importante, estar cerca de mi casa, pero me pareció un nuevo desafío, abrir un nuevo camino ya que nosotros estamos con el día a día de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, pero me llamaron, me gustó el reto importante de agarrar un grande que tiene unos cuantos campeonatos sin poder ganar, quedándose en las finales. Me parece la Concacaf algo distinto, incorporar algo nuevo a un currículo, es un equipo grande y me interesó por ese lado.

Usted bien lo ha dicho; Olimpia es el primero o segundo grande en Centroamérica lo dicen los títulos, además jugará Liga Concacaf y me imagino que eso pesó para que tomara la decisión.

Y bueno... te repito, uno lo ve lejos, Centroamérica la vemos lejos, no te codeas como en la Libertadores, no te codeas con ese fútbol y crees que tus equipos son los de aquí nada más, pero cuando comenzás a informarte te das cuenta que hay un encanto con lo que es la Concacaf. Los equipos que hay que cruzarlos, los países que hay que visitar. A mí me gusta dirigir sin importar el lugar, pero si tengo la oportunidad de salir de mi país prefiero ir a un equipo grande, ya lo hice con Universitario de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y ahora con el Olimpia.

¿Hasta la fecha que conocía del fútbol hondureño?

Del fútbol hondureño a nivel internacional lo que conocemos todos cuando toca jugar, lógicamente no es que uno viva empapado del fútbol hondureño. A partir de esta posibilidad comenzás a ver fútbol, a ver partidos pasados que bajé de internet. Descargué de internet cinco partidos de Olimpia y me sorprendió gratamente que noté un fútbol intenso y de velocidad, ya que cuando salís de Sudamérica en otros países el fútbol es más lento, el hondureño tiene un toque de velocidad impresionante. Ya cuando esté allí tengo que ver las características del fútbol hondureño para acoplar algunas ideas y acoplarme yo.

Olimpia tiene cinco torneos sin quedar campeón y es una sequía muy larga.

Sí, sí, también tengo las ganas de ir y la propuesta es ir a salir campeón. A mí me tocó salir subcampeón tres veces con Gimnasia de La Plata, es mérito; fui campeón con Cerro Porteño y estoy queriendo obtener otro torneo a nivel nacional y me parece que estos son los equipos justos para poder hacerlo.

El entrenador argentino Pedro Troglio celebrando un gol de Universitarios de Perú. Foto cortesía

¿Por el cartel que usted tiene hizo algún sacrificio económico para firmar porque usted es un técnico caro?

Sí, claro que hay una diferencia económica en lo que venía ganando aquí y lo que voy a percibir en Honduras. Económicamente en Argentina estaba muy por arriba de este valor que voy a ir a encontrar en Honduras, pero yo jugué al fútbol profesional 20 años y hago este deporte hace 15 años como entrenador y a veces uno deja una posibilidad por lo económico para comenzar algo nuevo, uno puede soñar con cosas importante y me gustó. El club hizo un esfuerzo porque comenzó ofreciéndome muy bajo, hizo algo importante en el esfuerzo pero más que nada privó lo deportivo para hacer un nuevo camino.

¿Qué le ofrece o que le promete al aficionado de Olimpia?

Yo voy con la idea de matarme en lo labural, dejar todo, conocer al futbolista hondureño, acoplarme a ellos y el sueño que todos quieren, trabajar a full para lograr el título de vuelta, hacer grandes papeles a nivel internacional, esa es la intensión. Eso lleva un tiempo, pero los equipos grandes no te dan tiempo porque necesitan ganar en el momento, mañana mismo. Yo voy saliendo de esto y voy preparado para eso.

¿Ya le comunicaron que Olimpia dio de bajas al extranjero Leandro Sosa?

Sí. Hay decisiones que toma el club que quedaron evidenciadas en este semestre. Solamente creí que los jugadores que habían sido convocados a la Selección de Honduras como Ever Alvarado, Alejandro Reyes, Jorge Álvarez y los que no habían renovado, pero son decisiones del club. Pero ahora comienza una nueva historia y nos reuniremos con el club para pensar en todo lo que vendrá.

¿Olimpia queda libre en los cupos de extranjero, usted ya tiene visto algunos posibles refuerzos para traer?

Desde lo económico lo que se maneja en la Argentina no es tan fácil trasladar algún jugador aunque hay posibilidades con jugadores de clubes de mitad de tabla que son importantes pero hay que convencerlos. Si he notado la necesidad de buscar un buen jugador en el manejo de la pelota detenida que vi que falta un poco de eso, pero me sentaré primero con los dirigentes para ver los jugadores locales y a partir de allí miraremos que ofrecimientos hay. No necesariamente tienen que ser refuerzos argentinos, pueden ser paraguayos, peruanos, ecuatorianos, eso depende del presupuesto que tenga Olimpia.

Hay jugadores que terminaron contrato como Jerry Bengtson, Deybi Flores. ¿Cuenta con ellos?

Sí, con Bengtson y Deybi Flores la intensión es que se queden, me parece que más allá de la finalización de su contrato son jugadores que han rendido bien en los partidos que he analizado. Deybi Flores me cayó bien al igual que Bengtson y el club sabrá la propuesta que va a manejar y la continuidad será posible.

Me imagino que hasta estar acá va a saber qué número de jugadores para el plantel le pedirá a la directiva de Olimpia...

Yo sinceramente no quiero pensar en cuántos pedir, yo quiero comenzar a entrenar el viernes mismo y tranquilo comenzar a analizar porque seguramente hay que traer jugadores porque hemos hablado, pero que jueguen, se pongan la camiseta y no sientan la presión del equipo. Necesitamos futbolistas de personalidad que se banquen la presión de un grande pero eso lo veremos a partir del jueves que llegue. Hay tiempo y posibilidades para armarlos.

¿Leandro Sosa es el que no sigue porque también está Guillermo Chavasco?

El club me avisó que los dos extranjeros no siguen, son Chavasco y Sosa, yo lógicamente sé que el club toma decisiones que con seis meses pueden rescindir el contrato y lógicamente ellos evidenciaron algo a lo largo del tiempo. Ahora, estos jugadores que nombro como Bengtson y Deybi Flores que no tienen contrato, tienen las condiciones para quedarse.

Sobre el portero Donis Escober que era uno de los capitanes y no tiene contrato... ¿Qué le dijeron?

No hemos hablado, solo hemos hablado algunos del medio local otros que han jugado en selección, algunos que se fueron y se pueden volver a contratar pero quedamos en hablarlo el jueves.