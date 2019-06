Colombia: Luis Muriel le dice adiós a la Copa América 2019 tras sufrir lesión ante Argentina

¡Malas noticias para Colombia! El delantero Luis Fernando Muriel dice adiós a la Copa América 2019 tras sufrir una fuerte lesión en el debut frente a la Argentina de Messi.

Así lo confirmó su propio club, el Sevilla, asegurando que el atacante se perderá lo que resta de la competición.

''Luis Muriel sufre una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda y se perderá el resto de la Copa América'', anuncia el Sevilla en un comunicado, y esta lesión lo apartaría de las canchas al menos por dos meses.

Cabe recordar que Muriel sufrió una dura entrada apenas en los primeros siete minutos del partido por parte de Paredes, que le hizo palanca con las dos piernas y la zurda del colombiano salió afectada.

''No quiero anticipar alguna información que no está confirmada, pero en este momento no estamos positivos'', explicaba el técnico Carlos Queiroz sobre las molestias de Muriel.

De esta manera la selección colombiana se queda con un jugador menos, ya que el reglamento no permite reemplazarlo, lo que representa el primer contratiempo tras el gran triunfo ante el Albiceleste.