Alves sobre el valor de la entradas: ''Soy de pueblo y quiero que la gente esté en los estadios''

El lateral Dani Alves ya vive lo que será el partido del próximo martes ante Venezuela en Salvador de Bahía y espera conseguir el triunfo para clasificar como primeros a la siguiente ronda de la Copa América 2019.

Brasil arranca con goleada ante Bolivia la Copa América 2019

Alves se siente en casa ya que jugará en su tierra natal y pide a los aficionados la unión para conseguir los objetivos. Además, criticó el alto costo de las entradas para los partidos y habló de su futuro.

Regreso a Bahía

''Aquí es donde todo empezó. Siento una cosa diferente, un alivio de haber hecho lo que soñé hacer. Cuando vuelva, es para conmemorar. Un hijo de la tierra fue, hizo y está aquí de vuelta''.

Su primer contrato

''Ellos (Bahía) fueron a contratar a otro jugador y yo vine en el combo. Fue una historia divertida. Yo no tenía contrato en Juazeiro, fui a firmar en el bus, porque de lo contrario no tendría ayuda en Bahía. Comencé ganando 60 Reales, puede que no parezca mucho, pero ayudó mucho a mi familia. Este tipo de historia es inspiradora, enseña a no dejar de creer''.

Valor de la entradas para los juegos de la Copa América 2019

''Soy del pueblo, siempre voy a predicar por el pueblo, para que esté en los estadios. Pero se sale de nuestras manos, no controlamos los valores del ingreso''.

Una Brasil renovada

''Hemos venido de jugar unas eliminatorias espectaculares, cuando Tite asumió. Pienso que no todo era perfecto antes, ni todo lo que se hace mal queda afuera. Después del Mundial dijeron que tenían que traer a todos los jóvenes, los más antiguos no servían mucho. Yo no estoy de acuerdo, tiene que ser una base que se renueva poco a poco. Creo que esa unión funciona''.

Ausencia de Neymar

''Cada vez que venimos a la selección nos tenemos que probar, independientemente de si está Ney o no. Representamos a una selección histórica, muy respetada, siempre tenemos esa responsabilidad. Cuando usted tiene un 'extra', como es Ney, se hace un poco más fuerte, pero no nos sentimos débiles sin él''.

Futuro

''Estoy en la selección y prefiero centrarme en el compromiso que tengo ahora. Ha sido un golpe bueno para mí volver a la selección y no quiero pensar en otra cosa, quiero aportar mucho y esa misión no puede ser diferente. Conseguir el objetivo final''.

Catar 2022

''No me permito mirar mucho hacia adelante, pero es una meta que tengo. No me puedo distraer con el futuro o con el pasado cuando tengo la oportunidad de estar en la selección. Estar aquí es un regalo y hay que siempre reinventarse''.