Carlos de los Cobos: "Aspiramos y queremos iniciar ganando en Copa Oro"

Carlos de los Cobos, técnico de El Salvador, ya respira el encuentro ante Curazao por el arranque del Grupo C de Copa Oro 2019. El técnico cuscatleco se refirió al encuentro y ve México como el favorito al título.

"Para El Salvador nunca hay un partido cómodo. Esperamos un partido de esa naturaleza; Curazao es de las selecciones con mejor condición. Tiene potencial y un gran técnico. Les pedimos a los muchachos que disfruten el torneo ", inició contando en conferencia de prensa.

De los Cobos no esconde que el deseo de sus dirigidos es iniciar con un triunfo. "Aspiramos y queremos iniciar bien y ganando, pero decirlo es fácil. Enfrente tenemos a un equipo fuerte físicamente. Tendremos un partido interesante. Vamos muy bien. Vamos en una línea ascendente y eso lo que buscamos".

El timonel no quiere sorpresas. Ha estudiado al rival. "Hemos analizado a Curazao y es una selección técnica que ha mejorado mucho. Trataremos que no aparezcan las virtudes del rival. Confío mucho en nuestra selección".

Lo que dejó claro es que su equipo no tiene la obligación de golear a Curazao.

"No hay presión. Golear no es una referencia; nunca hemos sido una selección que haga demasiados goles porque no tenemos ese potencial ofensivo. No es cierto que seamos una selección goleadora".

Pone a México como candidata al título

México arrancó la Copa Oro goleando 7-0 a Cuba. ¿Los ve candidatos al título? Le preguntaron.

"Siempre he creído que México es la selección y la liga que está por encima del resto en la zona de Concacaf y es normal. Hablamos de jugadores de un alto nivel. Es el favorito para ganar la Copa Oro", cerró.