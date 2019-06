Pedro Troglio y su exigente método para no fallar en los fichajes del Olimpia

Olimpia se ha equivocado una y otra vez en los fichajes de futbolistas extranjeros en los últimos años, los más recientes han sido Emiliano Bonfigli y Martín Bonjour, jugadores traídos por Manuel Keosseián, pero que fueron separados a mitad del torneo por bajo rendimiento.

Además Leandro Sosa y Guillermo Chavasco no llenaron las expectativas y tras seis meses tampoco continúan en la institución blanca.

Ahora el equipo hondureño tratará de no cometer los errores del pasado y espera que la historia cambie de la mano del reconocido entrenador Pedro Troglio, el argentino que acaba de ser contratado.

EL ÚLTIMO JUGOSO SALARIO DE TROGLIO COMO DT

En una entrevista brindada este domingo, Troglio reveló que intentará el fichaje de buenos jugadores ya sea argentinos o de otra nacionalidad, pero de antemano ve difícil que futbolistas de primera división de su país quieran venir a Honduras si les ofrecen igual o menor cantidad de dinero de lo que actualmente perciben ya que incurren en otros gastos, además de la atracción que puedan generarles jugar en Centroamérica.

Sin embargo, Troglio esperará llegar a Honduras y analizar el plantel con el que cuenta y de ahí comenzar a tomar decisiones con los nuevos futbolistas que fichará.

"No me gusta traer jugadores por traer, si no son necesarios entonces para qué traerlos", inició diciendo dando a entender que probablemente no ocupe la plaza de cuatro extranjeros permitidos en la Liga Nacional.

El método de Pedro Troglio para el fichaje de futbolistas que no conoce personalmente no se basa en un video de cinco minutos que agentes presentan haciendo una compilación de las mejores jugadas, error que la mayor parte de equipos cometen cuando no tienen visores.

LOS PEORES FICHAJES DE OLIMPIA EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

"A mi no me gusta eso de que me dan 20 jugadas bonitas en un video, yo solicito que me den los últimos partidos completos que jugaron y pido que sean en clásicos porque ahí es donde observo el carácter y personalidad que puedan presentar un jugador para momentos importantes", afirmó sobre el método que tiene para contratar.

Troglio además de dirigir en Argentina, también lo ha hecho en Perú y Paraguay, en este último país consiguió su único título como DT que fue con Cerro Porteño en 2008.

De momento Troglio ha pedido a la directiva de los leones que procedan a negociar con Deybi Flores y Jerry Bengtson que se quedaron sin contrato y desea tenerlos para el nuevo campeonato que se avecina.

Troglio, ex entrenador de Gimnasia de Esgrima, Godoy Cruz, Argentinos Juniors y Tigre de la primera división argentina, llegará el jueves a Honduras acompañado de todo su cuerpo técnico para arrancar la pretemporada con los albos.