Nerlyn Membreño: "Este resultado no basta; falta el segundo partido"

Tras la victoria 0- 1 ante Real Sociedad el director técnico de Olancho FC, Nerlyn Membreño compareció en conferencia de prensa en donde resumió el trabajo de su equipo en el primer asalto de la Gran Final del Torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

Ante ello Membreño fue claro en que no deben confiarse. "Este resultado no basta. Lo peor que nos puede pasar es creer que es así. Falta el segundo partido".

"En Olancho terminará el partido. No se puede jugar una final vistoza, con todo respeto lo digo, pero no se puede, el nivel de la categoría no lo permite. El equipo se tiene que ajustar y es lo que nos tiene acá", siguió.

El timonel además aseguró que "nos somos frágiles en casa, es un tema que lo manejamos bien. No perdemos en casa -salvo a Santos-. Aparte tenemos la particularidad que no tenemos casa, hemos jugado en todos lados y somos visitantes".

Finalmente concluye en que "hicimos una jugada a balón parado, y de ahí nos defendimos bien, todo el que viene se defiende". Además guardó espacio para halagar a sus jugadores.

"No le voy a quitar méritos a mis jugadores, son unos animales, me han demostrado que son unas bestias. Se juegan la vida, tienen buena lectura del juego. Defender en el fútbol es un mérito grande", cerró.