Fabián Coito tilda de "poderosa" a Jamaica y sueña con llegar a la final de Copa Oro

Fabián Coito, técnico de la Selección Nacional de Honduras, habló un día antes del debut en la Copa Oro 2019 ante Jamaica en Kingston.

El estratega uruguayo se mostró optimista, pese a que le tocará arrancar en la casa de Jamaica, no habla de un resultado, pero sí del funcionamiento de su equipo.

"Nosotros venimos con la intención de hacer un gran campeonato, pero concentrarnos primero en Jamaica, tendrá una dificultad importante, sabemos la fortaleza del rival, porque es el debut del torneo, nosotros también estamos buscando el funcionamiento del equipo y nuestras debilidades, nos va a venir muy bien este momento, ese período de crecimiento que buscamos como equipo", comenzó diciendo Coito en conferencia de prensas.

Luego se le consultó sobre el caso de Antony Lozano, delantero que llega a esta competencia tras una lesión y dejó claro que se recuperó. "Sí, él está en condiciones para estar en el juego de mañana".

Fabián quiere que su equipo vaya tomando la idea de juego que él desea. "Hay más de una cosa importante en el partido de mañana, nosotros estamos buscando nuestra identidad, estilo, confirmar la fortalezas, tener un funcionamiento que nos permita ganar, es lo que buscamos, ser un equipo que pueda diferenciar los momentos del juego y tener la capacidad solucionar momentos de mayor dificultad, para nosotros es importante sacar un buen resultante porque este partido está dentro de un torneo, no es un amistoso"

Primero Jamaica y luego lo que se venga. "Nosotros nos preparamos de acuerdo al calendario que hizo el organizador del torneo, lógicamente que jugar contra el local en el debut y aparte un equipo poderoso, es una desventaja en cierta manera, pero nuestro objetivo es avanzar en esta serie, nos viene bien jugar contra equipos poderosos, nos exigen, nos obligan, pero respetamos al rival que tenemos por delante, creemos en mucho en las posibilidades de nuestra Selección y más allá de estas condiciones, tenemos la posibilidad de sacar un buen resultado".

El técnico de Honduras sabe del potencial de Jamaica, pero cree que le pueden hacer daño, sabe que un empate no es malo. "No perder el partido es un resultado positivo, quiero que tengamos la posibilidad de hacer un buen juego y que el equipo esté en un nivel que imaginamos y que ojalá podamos revelar, lógicamente que dentro de los resultados lo mejor es ganar, si no se puede, pues no hay que perder, no entramos pensando en qué nos conviene o qué es lo mejor, sí en el funcionamiento, en nuestras fortalezas".

Y cerró recordando los amistosos que tuvo antes de la Copa Oro. "Nosotros jugamos ante rivales duros, dos en un nivel bueno, y Brasil creo que fue un partido duro, la responsabilidad mayor al resultado es culpa del entrenador por no armar una mejor estrategia para jugar un partido del tamaño de la dificultad, desde ese día hemos teniendo buenas charlas, sabiendo de la importancia de esa imagen que dejamos, la idea nuestra es llegar hasta el final de este campeonato".