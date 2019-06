Roger Rojas sobre duelo ante Jamaica: "Queremos iniciar la Copa Oro con el pie derecho"

La Selección de Honduras se enfrenta este lunes a las 7:30 de la noche a Jamaica en la ciudad de Kingston y los jugadores catrachos solo piensan en lograr un triunfo que los ponga en los primeros puestos del grupo C de la Copa Oro.



El delantero Roger Rojas fue uno de los encargados de atender a los medios de comunicación previo al encuentro ante los jamaiquinos.

"Gracias a Dios que Honduras tiene buenos delanteros y eso es muy importante porque sería feo que no hubieran, uno solo tiene que trabajar para cuando se de una oportunidad aprovecharla porque el fútbol es así, es de momentos", dijo Roger Rojas.



Y agregó: "Si me toca jugar intentar aprovecharla y si no hay que apoyar al compañero que lo haga, me siento muy feliz de compartir con grandes delanteros como Elis, Quioto, Lozano y Rubilio".



Una de las cosas que fue muy claro es que en lo interno de la Bicolor todos solo piensan en conquistar un triunfo en la ciudad de Kingston.

Los jugadores de la Selección de Honduras reconocieron Independence Park.







"El grupo está bien con muchas ganas de que el partido comience, sabemos que enfrentaremos a un gran rival y lo fuerte que es en la área de Concacaf, por ende estamos con la responsabilidad de hacer un gran papel y queremos iniciar la Copa Oro con el pie derecho", indicó Rojas.



La poca efectividad de los delanteros hondureños en los últimos dos partidos amistosos ante Paraguay y Brasil es algo que tiene preocupado a la afición catracha.

"Los goles siempre nos los van a exigir por eso la presión siempre estará, nosotros somos los responsables, obviamente que un gol lo puede anotar un defensa, pero la responsabilidad es para el delantero, en los amistoso no se nos dieron, pero trabajamos con tranquilidad para convertir", comentó Roro.



Roger Rojas espera tener una oportunidad ante la selección de Jamaica para aprovecharla al máximo. "Espero poder acoplarme al sistema del entrenador y a mis compañeros, obviamente para mí siempre es primero la parte grupal, espero poder ganar, que hagamos grandes partidos en la Copa Oro".