Natalia Álvarez: “Es momento de que Costa Rica gane la Copa Oro”

En la sala de espera del piso 3 del edificio de ESPN estaba Natalia Álvarez. En un par de horas iniciaba con su programa, el Sports Center Centroamérica. Nos recibió con una sonrisa y muchas ganas de platicar de lo que ama: el fútbol.

Naty, como la conocen en la cadena, ya se está ganando un nombre en México y demuestra que las mujeres son todo terreno.

¿Qué tal te ha parecido vivir en México?

Una cosa es como turista y otra viviendo aquí. Pero bien, me han ayudado mucho en el trabajo a enfocarme, para que no me sienta sola, me han llevado de la mano. Es deporte, pero se trabaja de forma diferente. Tengo compañeros experimentados y muy buenos. Voy conociendo la ciudad poco a poco.

-Vaya ciudad. Desde la sala podíamos ver el caos vehicular. Natalia, de 30 años, y orginaria de San José, ya se va adaptando a la vida chilanga.



La encantadora periodista tica posa para el elente de Diario Diez

¿Es complicado para una mujer destacar en un medio para “hombres”?

A ver... Si un hombre se equivoca, no pasa nada. Si una mujer se equivoca, viene la crítica. Pero tenemos ejemplos de éxito. Voy a mencionar a Jenny (Fernández), muy preparada y profesional. Poco a poco vamos haciendo la diferencia. Hay muchas que entran a esto por salir en televisión y buscar reconocimiento.

¿Detestan cuando las ponen a leer las redes sociales en los programas?

Yo leí redes sociales. De uno depende quedarse en eso o seguir escalando. Uno tiene que ir demostrando en cada cosa que puede dar más.

¿Pero aún tienen que luchar el doble?

Es que estamos doblemente monitoreadas. Cuando uno se equivoca, dicen que uno no sabe nada.

¿Sufriste en tus inicios?

Sí, por ser nueva. Inicié en un programa de arquitectura. Fui hacer prueba y me rechazaron, me dijeron que practicara. Regresé y me quedé.

¿Y entonces cómo llegaste a deportes?

Luego llegué a un programa de entretenimiento y ya después me pasé a estudiar comunicaciones. Me quería involucrar más, en hacer entrevistas, la producción y pedí oportunidad en Teletica Deportes, me pusieron a practicar más y bueno, me quedé. En dos meses me contrataron por pincha (suerte). Un señor muy reconocido (en la TV) de Costa Rica me dijo: “¿Vos sos Natalia? Ni dos años durás”. Yo misma estaba comprobando si era lo que me gusta y luego dije “de aquí no me salgo”.



Natalia es una perodista de 30 años que nació en San José, Costa Rica

¿Quién te dijo eso?

Prefiero no decirlo (se ríe).

Soy Florentino Pérez y vos sos la representante de Keylor Navas y estás bien enojada. ¿Qué le dirías?

Bueno, asumamos que estoy enojada, -nos dice sonriendo-.

No me parece justo el trato que se le dio, hasta la cuarta fue la vencida y a deshacerse del costarricense. La amenaza del fax que nunca llegó, el intento por llevar a De Gea y cuando frenaron el fichaje de Kepa. A nivel de salario, sí lo compensó. Se pierde los mejores años de Keylor.

¿Cómo vez a tu selección para Copa Oro?

Es momento de que Costa Rica gane la Copa Oro. El fútbol es de momentos y ahorita no está en el mejor, pero debe de responder. Figura clave es Bryan Ruiz, que no ha tenido continuidad. Pero del otro lado vemos a Joel Campbell, que ha tenido un buen torneo en México. No es posible que se le haya negado tantas veces.

Pero no te van a querer en México…

No importa, jajaja… Me pongo la camisa.

¿El favorito?

México es el rival a vencer. Pero llega con bajas importantes como Vela, Chucky, Chicharito... son jugadores importantes que hacen la diferencia. México tiene jugadores competitivos. Estados Unidos llega bien, de la mano de Gregg Berhalter, sus equipos se distinguen por ser ordenados.

¿Y Honduras?

Tengo muchas expectativas de Honduras. Es la primera selección mayor de Coito, pero tiene muchísima experiencia. Su ofensiva pasa por buen momento, Choco es un jugador diferente. De los hondureños en Costa Rica, tienen un súper nivel. Entonces les puede ir bien.

-Los catrachos te tomamos la palabra, Natalia.

PURA VIDA

O FALSO

-El gallo pinto es más rico que los tacos

(PURA VIDA)

-Pinto nunca debió dejar Costa Rica

(FALSO)

-Saprissa es el más grande de Costa Rica

(PURA VIDA)

-Alajuelense es mejor con los catrachos

(PURA VIDA)

-La Liga MX es tres veces mejor a las de CA

(PURA VIDA)

-Natalia no cree en su selección

(FALSO)

-Gustavo Matosas hará historia en Costa Rica

(PURA VIDA)

-Una selección de CA gana esta Copa Oro

(PURA VIDA)

-Navas es el mejor jugador de CA en la historia

(FALSO, el Mágico González)