Análisis Diez TV: Opiniones divididas sobre favoritismo de Honduras en grupo C de la Copa Oro

"Como dice la canción de Bob Marley: 'No woman no cry'... yo espero que al final del partido con Jamaica no terminemos llorando". En boca del periodista Jorge Ferman sale un parafraseo muy llamativo sobre las posibilidades de Honduras en su estreno frente Jamaica.

Los analistas del programa Diez TV, en su edición especial 'Diez de Oro', valoran el camino de la Bicolor de Fabián Coito en el encuadre C de la Copa Oro 2019 con criterios dispares en relación a las expectativas de agenciarse el mismo.

"¿Qué Honduras no es favorita para ganar el grupo C de la Copa Oro? Por supuesto que sí, la Selección, mínimo, tiene que empatar en Kingston ante Jamaica. ¿Por qué no ganar?", resalta Fredy Nuila, aduciendo que la Bicolor está sobre sus rivales en cuanto a jerarquía.

La opinión de Nuila está más vinculada a la de Ferman, aunque Georgina Hernández, la dama del clan que informa día con día a la exigente audiencia de DIEZ, estima que "Honduras tiene una prueba importante en esta fase de grupos sobre todo porque inicia con el rival más duro de todos y en suelo que no ha podido vencer; un empate es buen negocio", lanza.

En tanto Gerson Vásquez, analista y exjugador profesional que integra el panel de comentaristas, asegura que "la Honduras de Coito" visita tierra complicada, pues "sin duda Kingston será una sede muy difícil".

El 'hombre del hacha' es contundente con su discurso, ya que, según él, "tomando en cuenta nuestro pasado más inmediato, esa derrota catastrófica ante a Brasil, llegamos con mucha incertidumbre" al vital compromiso que abre fuego para ambas en la Copa.

EL DEBATE SE INTENSIFICA...

"Hay que ganar sí o sí, tenemos cómo con una generación importante de futbolistas que están dando sus primeros pasos de la mano de Fabián Coito", reza con optimismo Jorge Ferman al referirse al duelo del debut frente a los 'Reggae Boyz'.

Fredy Nuila se atreve a ir más allá y, sin atisbo de duda, expresa que Honduras "es la Selección con más pergaminos de este grupo y tiene que ganarlo. Como dijo Arnold Cruz, un empate no es descabellado" tampoco.

Finalizando, Georgina Hernández remata su aparición analizando que "Jamaica es el rival directo para quedarnos con el grupo, y ese primer lugar es el que nos asegura en la siguiente instancia un rival más accesible porque la mira de esta H deberían ser las semifinales".