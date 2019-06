Jenny Fernández: “Será complicado para Honduras sacar tres puntos ante Jamaica”

La Selección Nacional de Honduras hará su debut la noche de este lunes ante Jamaica por la fase de grupos de la Copa Oro 2019.

Ante los ojos y pronósticos de la periodista de Diez, Jenny Fernández presente en la cobertura del torneo, será un encuentro “complicado” para los dirigidos de Fabián Coito, de a quienes le apuesta un empate.

“Honduras tiene una prueba de fuego en una cancha donde los antecedentes no son los mejores. Honduras no ha podido ganar en Kingston. El empate en esta cancha no estaría mal” dice.

Y agrega: “Sacar los tres puntos será muy complicado para Honduras, Jamaica es favorita, no solo porque está en casa, sino que también trae una selección potente que ha crecido tácticamente y que ha crecido”.

En lo demás hizo énfasis en la falta de gol en la Bicolor en los últimos amistosos (3), de los cuales solo han marcado uno (Maynor Figueroa vs Paraguay).

Tras este juego Honduras se enfrentará a Curazao (21) y más tarde cerrará la fase de grupos ante El Salvador (25).