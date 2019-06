Henry Duarte explica por qué echó a tres jugadores de Nicaragua: "Había una mujer"

Luego de la amarga derrota ante 4-0 ante Costa Rica, el técnico Henry Duarte vivió horas amargas que lo llevaron a tomar la decisión de separar a tres jugadores de la selección de Nicaragua por indisciplina.

Después del juego, los jugadores quedaron libres para compartir con sus familias. Pero Duarte contó que la seguridad del hotel lo despertó a las 2 de la mañana para comunicarle que tres seleccionados (Carlos Chavarría, Marlon López y Carlos Montenegro) estaban enfiestados en el lugar.

"Los expulsé, me llamaron de seguridad en la madrugada que dos jugadores estaban ingresando en otras habitaciones y fui, pedimos autorización e ingresamos y definitivamente estaban en actos que no deben ser", inició contando el estratega en entrevista a La Teja.

Y continuó: "En una de las habitaciones había una mujer y en otra había mucho olor a humo y licor, no puedo decir lo de la mujer porque no vi a nadie en el acto y no lo puedo asegurar".

El estratega contó que no es la primera vez que le toca lidiar con problemas de indisciplina en la oncena pinolera, pero "de este tipo si es la primera, pero no la primera decisión por indisciplina".

No cree que afecte para los juegos con Haití y Bermuda

Nicaragua deberá afrontar el resto de la Copa Oro 2019 con 20 jugadores y Henry Duarte considera que no pasará factura para los encuentros ante Haití y Bermuda.

"Esto le da oportunidad a jugadores que lo han estado esperando.Voy tranquilo porque hemos hecho nuestro trabajo. Si supiera que estos (Chavarría, Montenegro y López) fueran tan determinantes, de alguna manera hubiera esperado el torneo y después no convocarlos nunca más. Mientras sea el técnico de Nicaragua no estarán más con la selección".

El técnico costarricense consideró que hacía más daño permitir esos actos de indisciplinas que tomar la decisión de sacarlos y que el resto de jugadores intercedió, pero ya había tomado la decisión.

"Ellos quisieron hablaron conmigo, pero no acepté llegar a ningún tipo de conversación, sino cualquiera puede decir hago cualquier acto de indisciplina y simplemente me perdonan. Esto duele mucho a lo interno, pierde la unidad de equipo, y es una falta muy grave. El grupo trató de interferir por ellos sin embargo les hice ver claramente que no", cerró.