Fabián Coito, DT de Honduras: “El respeto, compromiso y la adhesión son innegociables”

Elegante para vestir. Un tipo que siempre tiene mucho qué decir cuando se trata de hablar de fútbol. Sus conceptos de vida y sobre este deporte son profundos y nos dejan muchas enseñanzas.

En un mediodía muy caluroso en Tegucigalpa, el técnico de la Selección Nacional Fabián Coito lucía un traje azul, zapatos café, camisa con tono claro y una corbata gris y se dispuso a conversar con DIEZ para la edición especial de la Revista de diversos temas relacionados a su gestión al frente de la Bicolor en el sueño rumbo a Qatar 2022.

El uruguayo es un tipo con los valores bien arraigados en su forma de manejarse en su vida privada y profesional. La lealtad es algo que no es negociable para él, además del respeto, compromiso y la adhesión, códigos propios de un estilo de trabajo que está intentando inculcar en los futbolistas hondureños.

Usted ha hablado de un estilo de trabajo y su apuesta futbolística. ¿Cuál será su estilo con Honduras ahora que ya ha podido caminar en este proceso?

Uno de los grandes proyectos que tiene un entrenador es, en primera instancia, tener un buen diagnóstico de los futbolistas, de la idiosincrasia para poder impactar correctamente en el estilo de juego y a través de una metodología de trabajo. Por supuesto que cada entrenador ya tiene una idea madre, la cual intenta plasmar en un equipo, pero para eso es muy importante el conocimiento de sus futbolistas y a qué estilo de juego o qué idea se adaptan en mejores condiciones.

¿Y cómo hace para impregnar rápidamente su estilo en sus equipos?

El entrenador tiene tres posibilidades para implantar un estilo:

1. Impactar justo en el estilo que mejor llega a sus futbolistas.

2. Equivocar el estilo, que sería lo peor, y proponerle una idea de juego al futbolista que no es lo ideal para la historia o para la idiosincrasia.

3. No hacer nada, que sería hasta mejor que equivocarse en el estilo de juego. El gran acierto para un entrenador es armar un buen diagnóstico, de las características de los futbolistas, de la competencia a la cual nos vamos enfrentar y tratar de impactar lo más cercano posible a la idea a la que se puedan adaptar ellos.

Fabián Coito está claro en su concepción del fútbol y pretende impregnar un estilo en la Selección de Honduras que esta noche debuta en la Copa Oro 2019.

¿Qué es jugar bonito y bien para Fabián Coito?

Jugar bien para un futbolista es rápidamente interpretar la situación de juego, relacionarla con algo que ya conoce y tomar una decisión lo más ajustada posible a lo mejor. El futbolista toma decisiones permanentemente; el entrenador en lo que trabaja en los días previos al partido es en armar entre todos los futbolistas una misma idea de juego y que después las decisiones sean las mejores para imponer condiciones al momento de jugar. Al final lo que buscamos todos es ganar, lo que queremos es impactar una idea para lograrlo y que los jugadores puedan aplicar lo más cercano para que podamos conseguir los resultados.

¿Qué características debe tener un futbolista para formar parte de su Selección Nacional?

Nosotros hablamos claro desde el inicio, de cuáles eran los objetivos en esa fecha Fifa inicial, queremos transmitirles a ellos que es entrar en la Selección Nacional de Honduras. Lógicamente que en primera instancia es una gran satisfacción y un motivo de orgullo poder integrar el equipo nacional, y el fútbol hoy sugiere futbolistas más profesionales y que se adapten a lo que el fútbol mundial propone: velocidad, precisión, juego limpio. Con esas condiciones tratar de armar un equipo con futbolistas de élite en el mundo.

Sobre el análisis que usted hace sobre los rivales, ¿tiene alguna metodología especial?

Cuando uno prepara un partido de fútbol uno de los objetivos primordiales es limitar al rival, con la distribución de futbolistas, con sus características, su idea de juego. Para llegar a esa decisión, se necesita información, los videos es una, verlos en vivo es otra, revisar la historia de los enfrentamientos también, que si bien no definen a la hora de jugar el partido, sí influyen en lo que es toda la preparación previa.

¿Y cómo hace para que el jugador tenga toda esa información y la ejecute bien a la hora de un partido?

Primero, como conductor y como líder de la Selección Nacional, debo transmitir los criterios de cómo vamos a funcionar y relacionarnos; una vez que estén claros la forma en la que nos vamos a vincular, ver de qué manera los futbolistas se van incorporando a esa idea, y sobre todo que estén de acuerdo a los valores que tiene nuestra Selección, que son respeto, compromiso y adhesión a la causa que nosotros pretendemos. Dentro de eso, habla sobre muchas cosas, de la forma de vincularnos, relacionarnos, comunicarnos y jugar al fútbol, que al final son consecuencia de todo y nos permitirán conseguir los resultados deportivos.

La planificación en sus emprendimientos es la premisa clave en la carrera de Coito como técnico, la cual afronta su primer gran desafío a nivel adulto.

¿Cuáles son sus códigos inquebrantables?

Respeto, compromiso y adhesión, son innegociables.

¿Y sobre esos códigos, cuál ha sido la percepción de los futbolistas nuestros?

Muy buena realmente. Estoy muy conforme. Luego del primer partido contra Ecuador hablamos de lo positivo y todo lo que debemos seguir buscando viendo hacia adelante.

¿A estas alturas, cómo define a nuestros futbolistas?

Tenemos una gran ventaja, que hay muchos futbolistas nuestros que están jugando en el exterior, no estoy diciendo que el exterior sea mejor que lo local, es diferente, pero sí cuando un jugador está en el extranjero está obligado a mostrar cosas que estén por encima de lo que nos ofrece el medio local. Honduras cuenta con esa ventaja. Nos hemos propuesto, desde el monitoreo y contenido de los entrenamientos y la estrategia de juego, que sean conocidos por ellos. Es ejecutar una metodología de trabajo y de ideas que nos acerquen a conseguir el éxito.

¿Honduras jugará a la garra catracha o a la uruguaya?

Cuando entendemos la garra como aquella condición del ser humano, en este caso del deportista, de no doblegarse nunca ante la adversidad, de creer que siempre se puede, pienso que eso se va incorporando a la persona de acuerdo a su estilo de vida, entorno y los objetivos que quiere ir logrando. Son dos países muy parecidos en ese sentido, el futbolista es fruto de la dificultad que se plantea transformarse en un jugador de élite, por las ligas, las condiciones económicas, lo que cuesta llegar a las grandes ligas y en base a eso hay que intentarlo, pero depende mucho de la persona.





AL PIE CON COITO

1. Honduras: Un lugar en el mundo que quiero, luego de mi país

2. Uruguay: El país donde está mi familia, donde están mis afectos, ahí me he formado y el que me ha dado la posibilidad de capacitarme para lograr cosas importantes en mi carrera.

3. Olimpia: Un gran club del cual tengo muchos recuerdos, no solo por la institución sino por los compañeros, con los que ahora, 25 años después, comparto charlas como si no hubiera pasado el tiempo.

4. Qatar: Un objetivo, un sueño, un deseo y algo que realmente nos ilusiona a todos.

5. Comida catracha: Me encanta y he comido bastante pupusas.

6. Messi o Cr7: Me quedo con Messi

7. Nacional o Peñarol: Wanderers

8. Klopp, Pep o Zidane: Guardiola porque me encanta descifrar a sus equipos. Partido a partido Pep cambia su estrategia bajo el mismo concepto de la pelota.