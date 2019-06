Carlos Pavón se indigna al ver a Romell Quioto con el celular previo al juego ante Jamaica

La imagen mostrada por la televisora oficial de Concacaf en el camerino de Honduras en Jamaica indignó al delantero Carlos Plummer Pavón quien se mostró sorprendido de ver a Romell Quioto.

Y es que el actual atacante de la selección hondureña minutos antes del partido de debut de la Bicolor ante los caribeños era el único que estaba concentrado en su celular y Pavón considera que es algo que no debería pasar y que en sus tiempos no veía algo igual en el vestuario.

¡¿Carlos Pavón te están mandando Whatsapp para pedirte un consejo?!, le preguntó una periodista de Univisión a la "Sombra" sorprendida de ver a Quioto con su móvil mientras sus otros compañeros estaban eligiendo uniformes.

LAS FOTOS DE QUIOTO Y MALUBI PAZ PREVIO AL VIAJE A JAMAICA

"Han cambiado las cosas, tiene que estar pensando en el partido, no en el teléfono, esa imagen es lamentable la verdad, sinceramente es lamentable. Eso no me gusta, en mis tiempos eso no pasaba", dijo exaltado e indignado Pavón en la transmisión de Univisión del partido entre Jamaica y Honduras en el debut de ambas selecciones en la Copa Oro 2019.

Romell Quioto jugó de titular este lunes y es uno de los hombres de confianza de Fabián Coito ya que ha sido ha arrancado de inicio en los últimos dos partidos amistosos que jugó en Sudamérica.

Tras este juego ante los 'reggae boyz', la Bicolor viajará a la ciudad de Houston donde enfrentará a Curazao el próximo viernes en el BBVA Compass.