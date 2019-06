Fabián Coito: “El árbitro no puede con sus decisiones definir el resultado”

Con mucho coraje y criticando de frente el arbitraje de Jaír Marrufo, Fabián Coito no se anduvo con rodeos y habló del trabajo que tuvo el norteamericano el cual a su criterio fue pésimo.

“Un poco con bronca por el resultado del partido, por momentos hicimos bien las cosas. Las acciones claras no las pudimos definir, nos faltó a la hora de la finalización. Se confirmó el partido duro que iba a ser, jugar increíblemente de visitante y no lo terminó de entender por qué el cabeza de serie juega en casa del rival de turno”, inició contando en la conferencia de prensa.

Sin quitar el dedo del renglón, el charrúa mencionó que antes del juego les dieron una charla arbitral, pero que no sirvió de nada pues Marrufo pitó “todo al revés”.

“Yo no me animo a decir que lo de nosotros fue más espíritu y empuje que juego, por ratos Jamaica no dominó. El señor pitó todo al revés, no sacó amarillas y no pitó los contactos en el área, yo no sé para qué me dieron una charla de arbitraje cuando este señor no hizo las cosas bien, por lo menos con respecto a la charla fue todo al revés lo que él hizo”.

¿Qué le dijo al final del juego?, le consultan al DT, a lo que contestó: “Le dije que a mi criterio hay dos faltas, la última donde hay contacto y hay que cobrarlo, no entiendo para qué nos dan esas charlas si después los árbitros son los mismos que las violan”.

En cuanto al hecho de jugar en Jamaica siendo cabeza de serie, Coito esbozó: “Desventaja por supuesto y más cuando el campeonato no es ida y vuelta. Es una desventaja deportiva, pero bueno es algo claro que fue aceptado, desde el punto deportivo claro que sí”.

Ya haciendo valoraciones del juego que presentó Honduras. “Yo lo que creo de las fortalezas que tuvimos es que el equipo buscó llegar al empate, algunas veces con procedimientos correctos y otras veces no tanto. Defensivamente debemos proteger mejor nuestro arco, era peligroso cuando ellos se acercaban a nuestro marco”.

Para concluir, Coito le mandó un mensaje claro a Concacaf tras lo sucendido en Kingston. “Esto deja experiencias, las lecciones se las lleva Concacaf. El árbitro no puede con sus decisiones definir el resultado, si estamos hablando de un torneo serio y profesional a quien debe dejar lección es a la organización. Con coraje por supuesto, ahora es importante levantarse de la derrota”.