Análisis en Fuera de Juego: "Jamaica fue certero y ganó de manera bastante merecida"

La derrota 3-2 de Honduras ante Jamaica ha generado distintos comentarios en los diferentes periodistas que observaron el primer enfrentamiento de ambos equipos en la Copa Oro 2019.

Honduras se estrena en la Copa Oro 2019 con amarga derrota ante Jamaica

El programa Fuera de Juego de la cadena internacional ESPN, también se refirió al triunfo de los caribeños que agrandó su enorme superioridad ejercida sobre la Bicolor cuando se miden en tierras insulares.

Para los comunicadores del espacio de análisis deportivo, los Reggae Boyz dieron un golpe de autoridad para agenciarse los iniciales tres puntos y ubicarse con mayor ventaja de cara a la cima del Grupo C del torneo de la Concacaf.

Sin embargo, fue el comentarista Barak Fever quien hizo mayor énfasis en resaltar la victoria jamaiquina y en su análisis destacó que la Bicolor no supo marca diferencias.

"La iniciativa la tomó Honduras y quizás no porque así quería, sino porque Jamaica fue la que invitó a Honduras a tener la iniciativa. Cuando se anota el 1-0 esto se radicaliza, Jamaica se echa atrás y Honduras no puede marcar diferencias ni con su físico ni con lo que normalmente marca diferencias en el área. Contra Jamaica no va a ser más potente Honduras, no va a ganar en los duelos aéreos, no va a ganar en los choques. A diferencia de contra otros equipos de Concacaf."

Fever alabó la figura de Alberth Elis al describir su desempeño como el equilibrio de las situaciones en la primera parte del partido.

"El pundonor de Elis era conmovedor por la banda derecha, fue el que más o menos equilibró las situaciones en el primer tiempo, más allá que Jamaica fue certero y ganó de manera bastante merecida."