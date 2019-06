Alberth Elis dispara contra Concacaf y el árbitro tras derrota de Honduras en Jamaica

El delantero del Houston Dynamo de la MLS, Alberth Elis, salió furioso del Independence Park de Kingston tras la derrota 3-2 ante Jamaica y disparó contra los organizadores y siente que les metieron la mano en la bolsa.

"La Panterita" que fue clave en los dos goles, primero en la asistencia y segundo en la acción donde gana la pelota para el pase a Michael Chirinos que terminó en el gol de Rubilio Castillo, habla del VAR y la historia que se hubiese escrito.

Leer: MAYNOR FIGUEROA REVELA EN QUÉ FALLARON EN JAMAICA

"No sé si eran penales o no. ¿El primero si fue? Bueno, siempre pasa lo mismo, tal vez por eso no ponen el VAR para ayudar a los que ellos (Concacaf) quieren, pero vamos a seguir trabajando, intentamos, luchamos y esperamos ganar el viernes que es lo más importante", comenzó diciendo.

El artillero fue uno de los amonestados por reclamos, pues no se quedó callado en la acción donde fue claro penal sobre Michael Chirinos. "Le dijimos al árbitro que porqué no los pitaba si era un penal claro, que haga justicia, no la hizo, no sacó ni una amarilla en todo el partido, me hicieron como 10 faltas pero esperamos el viernes hacer un buen juego".

Otra de las cosas que criticó Alberth Elis fue la organización del torneo donde a Honduras que fue cabeza de serie la mandaron de visitante a Jamaica, cosa que no es excusa porque la Selección debe ganar donde sea.

"Sabíamos que iba a ser así, venir a su casa, algo que nunca se había dado en Copa Oro (ser cabeza de serie de visita) y nos ponen a nosotros; pero no hay que poner pretextos esto sigue y tenemos dos partidos que hay que ganar en Houston y Los Angeles. Contra Curazao solo nos sirve ganar y vamos a salir a proponer para traer los tres puntos".