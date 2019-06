Las fuertes críticas de Copán Álvarez a Fenafuth tras la derrota de Honduras

La Selección de Honduras ha recibido 11 goles en los tres cuatro partidos que ha disputado en la era de Fabián Coito, ha marcado apenas tres y deja muchas dudas en su camino en la Copa Oro, algo que el periodista hondureño, Copán Álvarez critica.

El comunicador de la cadena Telemundo quien es uno de los referentes en el país, fue directo y no encontró en culpar a los federativos tras el gris papel en Jamaica donde se perdió en el debut de Honduras en la Copa Oro.

"El año perdido sin entrenador y sin jugar te pasa factura. Los ciclos no se pueden apurar, se necesita tiempo y trabajo. Honduras no lo tuvo y no parece que podrá competir por ahora", critico Copán Álvarez en redes sociales.

Honduras pudo en el segundo tiempo empatar el partido, pero no le ajustó, además que se vio afectada por el arbitraje del árbitro estadounidense, Jair Marrufo que no sancionó dos penales y le validó un gol en fuera de juego a Jamaica.