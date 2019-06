Simeone defiende al 10 de Argentina: "Messi necesita un equipo"

La selección de Argentina juega mañana (6:30 PM) su segundo partido en la Copa América 2019 y el rival de turno es Paraguay.

En el primer partido, la Albiceleste no pudo ante Colombia, derrota que encendió las alarmas en el equipo.

Diego Simeone, argentino y DT del Atlético de Madrid, salió en defensa de Lionel Messi, a quien siguen señalando en cada derrota.

"Messi necesita un equipo por más talento y jerarquía que tiene. Pero es un tema de todos. Necesita de cada uno de los que componen el equipo", destacó.

Simeone quiso comparar lo que le pasaba a él con Diego Maradona cuando jugaban para la selección. "Cuando él pensaba que yo había elegido mal la jugada porque no se la daba, me decía barbaridades. Todos tienen la sensación de que él va a resolver en cualquier momento. Pero en definitiva, a él lo que le importa es ganar", explicó en una entrevista para Fox Sports.

Mucho se ha hablado de que a Messi le pesa ser comparado con Maradona, pero para Simeone eso no existe.

"El lo único que quiere es ganar, no le importa nada más, ni las comparaciones. Si a él lo potenciás, él va a jugar. El sistema del Barça no es el más apropiado para él y juega igual y hace 200 millones de goles. Si no fuera por una noche fatídica con LIverpool, ganaba la Champions, la Copa España. El quiere hacer goles, hacer goles, hacer goles, hacer goles (sic) y quiere ganar", subrayó.

A Simeone lo han nombrado muchas veces como candidato para dirigir a Argentina, pero no se ha dado. Queda claro que conoce bien la presión que representa el combinado albiceleste. Diego habló de lo que podría estar pasando en el interior del equipo.

"No sabemos lo que pasa internamente entre ellos. Los que tienen que ser una esponja y absorber los de los grandes lo hacen más despacio. En vez de explotar la situación quizas para muchos es una responsabilidad hasta sentarse a jugar al truco con Messi. Talento tienen, ojalá logren tener esa seguridad y esa libertad para jugar", agregó.