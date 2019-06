¿Por qué la Selección de Cuba no convoca a sus legionarios?

Follow @GustavoRocaGOL

La historia dice que la Selección de Cuba es una de las primeras grandes potencias del fútbol en el área de la Concacaf, pero que al pasar los años este deporte en la bella región caribeña se fue estancando.

De hecho, fue la primera selección de esta zona en representarnos en una Copa del Mundo, en Francia 1938, su única hasta la fecha.

Pero ahora la historia es otra. Los cubanos tienen problemas políticos y socioeconómicos como cualquier país de América Latina pero en el fútbol tienen muchos más, situaciones que los ven obligados a solamente competir con futbolistas que actúan en su modesta liga.

Antes de Copa Oro se informó que Estados Unidos le negó la visa a Yordan Santa Cruz, el capitán y el mejor futbolista de la Selección de Cuba. Todo indica que se debió a un problema de solicitud, pues el jugador debió hacer la entrevista en República Dominicana, lugar donde radica, por ende, el futbolista no pudo estar con su equipo.





Los cubanos tienen a varios jugadores regados en distintas partes del mundo. La convocatoria de por lo menos cinco de esos hombres ayudaría para que la Selección aumente su nivel, pero no fueron requeridos por el entrenador Raúl Mederos.

Grandes jugadores fuera de la convocatoria



Podemos mencionar a jugadores como el portero Raiko Arozarena, quien la temporada pasada estuvo con los Venados de Mérida en México, Yaudel Lahera que lo hizo con buen suceso en el Marathón de Honduras.

También Samuel Mahlamäki (AC Kajaani,Finlandia), Ariel Martínez (Miami FC, Estados Unidos), Osvaldo Alonso (Minnesota United, Estados Unidos), César Munder (Universidad, Chile) entre otros, pero de los más sobresalientes sin duda es Onel Hernández, quien recién ascendió a la Premier League con el Norwich City.

Pero ¿por qué no son convocados a la selección? El tema va más allá de lo deportivo, pues el gobierno cubano mete las manos para la elección de futbolistas que representarán al país.

Yaudel Lahera tuvo un año y medio bastante regular con Marathón pero no es convocado por Cuba.



El encargado de regir el balompié en la Isla es la Asociación de Futbol de Cuba, tendría que ser una federación y según el reglamento de la FIFA, la federaciones deben de ser autónomas e independientes del gobierno, pero esto no sucede.



El Ministerio de Deportes Cubano es quién elige a los jugadores que serán convocados para su país, tienen dos grupos: jugadores elegibles y no elegibles. La distinción es clara “cómo abandonaron el país”, “renunciaron a la selección”.



“Los elegibles son futbolistas que se fueron sin desertar de la Selección. Es decir, jugadores que se fueron desde chicos del país, los que pidieron baja y se fueron por sus medios o lo que consiguieron la visa por su cuenta, ellos emigraron legalmente. Los no elegibles son los que abandonaron a la Selección Cubana en algún lugar en el extranjero”, menciona Daguito Valdés, periodista cubano al portal Los Pleyers.

Otras razones por las que no son convocados



Esas son las políticas del gobierno cubano para la selección de futbolistas que representarán al país. Lo toman como una especie de traición al país y por ello no pueden estar dentro del equipo nacional.



Otro tema por lo que la Asociación de Futbol de Cuba no convoca a los futbolistas que juegan en el extranjero son los gastos que esto provoca.

No les conviene gastar en los boletos de avión de ida y vuelta, hospedaje, alimentación y el pago de seguro (por lesión). Deben tener las condiciones mínimas para que los clubes profesionales puedan confiar en que sus jugadores no regresarán con inconvenientes físicos.



De esta forma Cuba tiene uno de los equipos de futbol más débiles, el gobierno sigue ingiriendo en todas las decisiones y probablemente termina por afectar tanto a deportistas como al deporte, de hecho, este combinado llegó apenas el jueves a Estados Unidos, solo hubo un día de preparación para el partido contra México, con el que cayeron 7-0.

SÉPALO

Luego de perder 7-0 ante México, el capitán Yasmani López, desertó de la concentración de la Selección de Cuba, siendo así el primero de esta Copa Oro 2019 y que se suma a otros, de los cuales podremos mencionar, al más reconocido, Osvaldo Alonso, que es figura ahora de la MLS con el Minnesota United.