Henry Duarte sorprendió a jugadores de Nicaragua con presuntas prostitutas

Marlon Ávalos, jefe de prensa de la selección de Nicaragua, contó a medios de Costa Rica cómo el técnico Henry Duarte descubrió a tres seleccionados con presuntas prostitutas en el hotel de concentración en Costa Rica.

Según relato de Ávalos al portal de Columbia, el técnico fue notificado en la madrugada de la ausencia en sus habitaciones de los jugadores Carlos Chavarría, Marlon López y Carlos Montenegro. "Pero no tuvo que moverse mucho para dar con ellos", agrega dicho medio.

El jefe de prensa explicó que a las prostitutas les encomendaron pagar una habitación en el hotel y "con tal pulso", dijo el comunicador, que se alojaron justo en la habitación frente a la de Duarte.

El estratega solo abrió la puerta y habría sorprendido a los futbolistas en compañía de las mujeres, por lo que decidió expulsarlos del equipo.

Esta decisión obliga a Nicaragua a afrontar el resto de Copa Oro 2019 con 20 jugadores.

Los jugadores quedaron sancionados en Costa Rica, sin privilegios y tuvieron que ingeniárselas por sí mismo para volver a su país.

Lo cuenta el entrenador

Duarte explicó que a la 1 de la mañana seguridad lo despertó para contarle que varios jugadores estaban enfiestados. Se fue a buscarlos y se confirmó lo que estaba ocurriendo.

"Pregunté a qué hora fue eso y me dijeron que todavía estaban en las habitaciones y eso no me gustó. Fuimos a una habitación y escuchamos ruidos. Tocamos y salió una de las muchachas diciendo que no había nada ahí, que estaba con otras amigas en una fiesta, disfrutando", aseguró cara de desconcierto.

Pidió permiso a seguridad del hotel para ingresar a dos habitaciones y quedó sorprendido.

"Fuimos con dos de seguridad y efectivamente estaban dos jugadores, justo a dos puertas de mi habitación, algo que no puedo entender. Simplemente les dije que cogieran sus cosas y que quedaban fuera de la concentración, fuera de la Copa. Y me fui", aseguró.

"Fui a la otra habitación con la autorización para entrar. Apareció la muchacha como pareciendo salir de la ducha. A las 2:00 de la mañana, dichosa que se baña a esa hora, y estaba Marlon López. Le dije lo mismo: tranquilo, puede seguir en su fiesta. Nada más, cuando termine, coge sus cosas y a su casa porque está fuera", cerró.