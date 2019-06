Pedro Troglio: "Honduras está plagado de jugadores oscuros que son fantásticos"

El nuevo entrenador de Olimpia brindó nuevas declaraciones en Argentina previo a su viaje a Honduras para su nueva aventura.

Pedro Troglio alista maletas para volar a Honduras y vivir su primera experiencia en Centroamérica como entrenador.

El nuevo técnico del Olimpia dirigirá su primer entrenamiento el viernes y comenzar así la construcción del futuro de los leones que están urgidos de un título después de tres años de sequía.

En primera instancia, Troglio contó "estoy contento por la posibilidad de trabajar y difícil porque hay que irse del país y alejarse de la familia, pero es parte de lo que uno ha elegido", destacó.

¿Cómo ha llegado la oferta des Honduras?

Ellos (los directivos) creen que uno no iría a dirigir allá, me llamó un chico cordobés comentándome que le habían consultado por un DT de acá y me nombró a mí, los dirgentes consultaron si yo estaba dispuesto a ir y fue cuando él me preguntó, les dije que iba a escucharlos y así se dio todo.

Ellos hacen un esfuerzo, a mí me gusta dirigir y como en este país -Argentina- está complicado hacerlo porque los clubes están necesitados de dinero, reciben ayudas extras que después condenan al entrenador porque trabajan siempre los mismos, entonces hay que abrir nuevos caminos y es lo que estamos haciendo", reveló en el programa "La Liga Deportiva" de Radio Cut.

¿Qué sabes del Olimpia hondureño?

Que es el más grande de Honduras, que tiene seis campeonatos sin poder ganar y que ha perdido las últimas dos finales de forma consecutiva. Yo he visto los últimos cinco partidos que jugaron para desglosar todo el trabajo de cada uno (de los futbolistas) y conocer la manera de jugar de los jóvenes y de los grandes (experimentados).

¿Cómo viste el futbol hondureño?

Me sorprendió para bien. Yo venía del fútbol peruano que jugando tantas veces en la altura se hace más lento y el paraguayo igual, pero el fútbol de Honduras está plagado de estos jugadores oscuros que son fantásticos, viste, tienen un físico terrible, una dinámica impresionante, me parece un fútbol rápido e ideal para lo que quiero hacer.

¿Te llevarás jugadores argentinos a Honduras?

Para irse a Honduras querrán una diferencia grande en dinero y no da para eso, da para ganar bien y que pase lo que pase en el país vos estás ganando dólares.

Además futbolistas que estén instalados en Argentina es difícil, tenés que apuntar a alguien que tengan un par de años de no jugar (en primera de Argentina) y quiera probar, hay algunos que estamos viendo porque si luego llevás alguien y no funciona te condenan allá, entonces hay que analizar todo cuando llegue.

¿Viajas solo a Honduras o vas con la familia?

Viajo solo y cada mes y medio va mi mujer con los dos niños pequeños, después los grandes van yendo cuando quieran, me irán avisando.

¿Aspiras a dirigir a la selección de Argentina?

Para llegar a selecciones hay que pasar por equipos grandes y haber tenido grandes resultados, es difícil que me la den, es más para técnicos como Marcelo Gallardo y Diego Simeone que han hecho una carrera en clubes grandes y que están en la lógica mirada de todos.