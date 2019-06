Arnold Cruz: "Estuvimos hablando con Quioto dando sugerencias que no deben pasar"

La Selección Honduras arribó anoche a Houston y se fue directo al hotel, un retraso en migración le impidió hacer el entreno programado. Arnold Cruz habló con los medios del encuentro ante Curazao por la segunda fecha del Grupo C de Copa Oro 2019.

Quito se defiende de las críticas por revisar su celular antes del partido

"Con mucha convicción tenemos que ir a buscar ese partido, ir por los tres puntos. Tomar precauciones defensivas, mucha posesión de pelota, ellos tienen mucho físico, debemos hacernos mas fuertes con la decisiones del balón", contó el asistente técnico de Fabián Coito.

Cruz fue consultado sobre la polémica que generó la imagen de Romell Quioto con su teléfono celular en el camerino previo al juego ante Jamaica en Kingstson. Confiesa que ya hablaron con el jugador.

"Se permite llevarlo, pero no usarlo. Ya estuvimos hablando con él, dando algunas sugerencias que no deben pasar. Además, llegaron con las cámaras (de televisión) adentro, que no deben llegar. Estábamos arriba viendo el partido de El Salvador-Curazao, las cámaras entraron, no sé por qué, pero si hay que poner orden tanto para fuera como para adentro", sentenció.

¿Le pasará factura a Quioto este incidente o solo queda en un llamado de atención? Le consultaron y fue claro.

"Es un llamado de atención, si juega o no ya es decisión del profesor Coito. Aquí lo importante es el rendimiento, compromiso del jugador para estar en una Selección".

Honduras enfrentará el viernes a Curazao en el BBVA Compass Stadium, una cancha que conocen bien Quioto, Maynor Figueroa y Alberth Elis, jugadores del Houston Dynamo.

"Varios conocen esta cancha, hay mucha gente que los apoya. Pero siempre el futbolista debe estar preparado para jugar afuera y adentro, una convicción total de lo que tenga, poner un extra más, están informados de la idea, de la convicción que quiere el profesor Coito, pero se necesita un extra más", cerró.