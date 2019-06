¡Sin excusas! A ganar y a golear a Curazao: el blog de Orlando Ponce Morazán

Orlando Ponce Morazán

Ya es tiempo que Honduras pueda ganar su primer partido en la Copa Oro de la Concacaf,de hacer a un lado esas excusas y demostrar la valía de sus jugadores en la cancha después de la frustrante y decepcionante derrota contra Jamaica en la jornada inaugural.

La bicolor tuvo un deplorable primer tiempo contra los jamaiquinos,condicionada en gran parte por el planteamiento cobarde del técnico Fabián Coito, asustado, deduzco, por la goleada 7-0 que nos propinó Brasil en el cierre de la preparación para el evento regional.

Ante los dirigidos por Theodore Whitmore resultó contraproducente la utilización de dos '5' en la primera línea de volantes (Castellanos y Garrido), ya que ninguno de los dos construía juego y el papel de Alex López fue casi nulo en la conexión con los atacantes.

De las dos medias puntas destaco a Alberth Ellis, ya que Romell Quioto se vio desconcentrado e impreciso... razones habían desde los vestuarios. Y el 'Choco' Lozano no influyó en la zona de definición y de lejos se nota que le pasa factura su inactividad con el Girona.

El conjunto nacional,que ya no tiene margen de error, ya que un empate incluso lo deja al borde de la eliminación, debe contar con un mixto en la contención, que puede ser Bryan Acosta o López y afrontar el desafío con un '9' de área, en este caso y por lo que vimos contra los jamaicanos con Rubilio Castillo, quien puede ser el socio de los centros de Emilio Izaguirre.

Refiriéndonos a la defensa de Honduras, el señor Coito ya debe pensar en otra mezcla, ya que ante Jamaica y en los amistosos quedó en evidencia la baja dinámica y velocidad para atacar y replegarse.

En ese caso las opciones podrían ser que uno de los centrales más rápidos, Denil Maldonado o Henry Figueroa, puedan convertirse en laterales por la derecha. Brayan Beckeles y Félix Crisanto no dan la talla en esa posición, los dos no dan seguridad defensiva y en ataque aportan poco.

Para el partido ante Curazao debe ser titular Michaell Chirinos en lugar de Romell Quioto. El ex de Lobos BUAP, con sus desbordes y su buena técnica en la gambeta corta, puede ser una arma letal para los caribeños como lo fue contra Jamaica.

Por lo que vi de Curazao ante El Salvador, encuentro que perdieron 1-0, su nivel es muy inferior a Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago, por lo que no hay excusas para no ganarle por goleada; no hacerlo sería de preocuparse, sino veamos las goleadas de México a Cuba, Costa Rica a Nicaragua, Estados Unidos a Guyana y Canadá a Martinica.

Otro asunto para Coito es que deje de justificar las derrotas de la Bicolor por decisiones arbitrales, los vicios que nos dejaron Jorge Luis Pinto y Luis Fernando Suárez, ya que eso le puede ocasionar castigos más adelante.

La Concacaf determinó no utilizar el VAR para esta Copa Oro y no nos hagamos los tontos, si bien es cierto el primer gol de Jamaica parece un fuera de juego y no se marcó un claro penal contra Chirinos, también es cierto que el primer gol de Honduras viene precedido de una clara falta de Ellis sobre el defensa de Jamaica.

Ya dejémonos de los pretextos hondureños, que siempre buscamos factores extrafutbolísticos cuando perdemos como el arbitraje, el clima y la cancha. Hay que ganarle a Curazao y a El Salvador y no sacar calculadoras tan temprano.

Una última cosa, y esto va para varios colegas y medios, no exageren con el nivel de la selección hondureña y sus jugadores, ya que perdemos el piso fácilmente, consabida costumbre de años. Perdemos la ubicación cuando enfrentamos a rivales superiores, nos creemos más de la cuenta ante inferiores como Curazao, por ejemplo; nos inflamos cuando les ganamos por goleadas.