Romell Quioto vuelve a la carga y responde tras lluvia de críticas

El delantero hondureño Romell Quioto sigue respondiendo en sus redes sociales a sus duros críticos por su bajo rendimiento en la Selección Nacional y también por la imagen donde se le ve desconcentrado con su celular minutos antes del partido contra Jamaica en Kingston el pasado lunes.

Carlos Pavón, ex goleador de la Bicolor, cuestionó esta acción y lo catalogó como algo "lamentable" y que en sus tiempos "eso no sucedía", después se vino una avalancha de críticas hacia el atacante del Houston Dynamo.

Tras leer tantos mensajes en contra, Quioto decidió bloquear a decenas de usuarios en las diferentes redes sociales que manejan y lanzó el martes algunas respuestas a sus críticos, pero luego borró los mensajes publicados.

LOS MEMES ATACAN A ROMELL QUIOTO

Sin embargo este miércoles el atacante volvió a la carga publicando nuevos mensajes en sus historias de Instagram contestando a las personas que siguen lanzándole fuertes cuestionamientos.

"No te pongas mal cuando alguien habla mal de ti, recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa", puso en su Instagram utilizando una del legendario Sylvester Stallone y Michael B. Jordan, protagonistas de la película Creed 2.

El asistente de Fabián Coito en la selección de Honduras, Arnold Cruz, se refirió a este caso y aceptó que el uso de celulares en el vestuario no está permitido y que han hablado con Romell Samir al respecto.

'Se permite llevarlo, pero no usarlo. Ya estuvimos hablando con él, dando algunas sugerencias que no deben pasar. Además, llegaron con las cámaras (de televisión) adentro, que no deben llegar. Estábamos arriba viendo el partido de El Salvador-Curazao, las cámaras entraron, no sé por qué, pero si hay que poner orden tanto para fuera como para adentro', sentenció Cruz.

LOS COMENTARIOS A QUIOTO EN REDES SOCIALES