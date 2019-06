Fabián Coito se pronuncia sobre polémica imagen de Romell Quioto con su celular

En entrevista brindada a DIEZ desde Houston, Estados Unidos, el seleccionador de Honduras Fabián Coito analizó la polémica foto de Romell Quioto y el partido de la jornada 2 de la Copa con la impredecible Curazao.

El entrenador uruguayo de la H garantizó que el grupo está "con la idea de lograr resultados deportivos que nos permitan crecer desde el punto de vista anímico e imaginar seguir adelante en el torneo".

A su vez dejó en claro que no está preocupado, aunque sí "pensativo buscándole soluciones al juego, pero bueno, son estilos, nada particular", argumentó.



Lamentó que el Videoarbitraje no haya llegado a la Copa Oro, tras lo ocurrido en Jamaica: "Está instalado, en competencias de alto nivel es imprescindible, quizás nos hubiera permitido alguna situación que quedó en la duda. Al no haber VAR siempre queda más que la duda".

Fabián Coito atendió al enviado especial de DIEZ en Houston con motivo de la Copa Oro 2019, el experimentado Gustavo Caballero.





Reiteró que no siente ninguna presión lejos de la normal que debe sentir: "Yo estoy feliz y contento de lo que estoy haciendo, estoy trabajando y buscando crecer", lanzó.

Sin quitar el dedo del renglón, el timonel charrúa agregó que "en los entrenadores la presión y la prueba es permanente, siempre estamos a prueba. Desde que uno comienza a trabajar como entrenador a veces las pruebas son más exigentes".





POLÉMICA DE QUIOTO Y POSIBILIDADES DE LA H

Entre los tópicos que tocó el estratega de los hondureños estuvo el panorama en la Copa Oro y la fotografía del delantero del Houston Dynamo, Romell Quioto, revisando su celular antes de saltar al campo.

Coito negó problemas de vestuario y fue contundente: "Pienso que sí hay un buen relacionamiento, hablamos las cosas de frente, esa foto que trascendió no creo que haga (afecte) a la situación; si Romell no está al rendimiento que queremos o esperamos será por otros factores", explicó.



Aseguró que "claro que hemos hablado" con Quioto, "por supuesto". Con la mira en lo que viene para la Bicolor, estima que "no sé pueden saber los resultados deportivos, pero tenemos firmes expectativas de seguir en la competencia".



Cree que para meterse en cuartos de final "debemos crecer, ganar el próximo partido y a partir de ahí crecer en la parte anímica y definir con el El Salvador la clasificación, en un estadio lleno y muy lindo, personalmente creo que tenemos capacidad para lograrlo".



Cerró su comparecencia comentando lo que, a su juicio, debe mejorar el jugador hondureño a todos los niveles: "Debemos crecer en intensidad y ritmo, el futbol hondureño debe crecer en intensidad y ritmo, lo veo en la Sub-23, y no es hablar mal, el fútbol internacional requiere de recorridos y desplazamientos para imponer condiciones en el juego", remató.