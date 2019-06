Alberth Elis sobre estar en Houston: "Reconozco bien esta cancha, hago buenos partidos aquí"

Alberth Elis, delantero y figura de la actual Selección de Honduras que dirige el uruguayo Fabián Coito, declaró su alegría por volver a pisar el engramado del BBVA Compass en donde se enfrentarán con Curazao por la jornada 2 de la Copa Oro.

"Reconozco muy bien esta cancha, siempre hago muy buenos partidos aquí y confiamos en Dios que le vamos a aportar mucho al equipo y vamos a poder ganar", comenzó diciendo en rueda de prensa previo a su primer entrenamiento en Houston, Texas.

La 'Panterita' considera que el tema ofensivo no es precisamente el principal problema de los suyos, puesto que ante Jamaica en el debut "hicimos dos goles". Ante la insistencia de un periodista, quien espetó que pese a ello les anotaron tres, Elis se inquietó y le repreguntó: "¿Es la delantera o la defensa?".



El jugador insistió, con ganas de zanjar el debate, que "en la Copa pasada no echamos gol y ahora dos, eso nos llena de confianza".

Alberth Elis tiene su segunda casa en Houston y seguramente será apoyado por sus compañeros del Dynamo y el mismísimo BBVA Compass, casa de este equipo.





Sobre Curazao analizó que "tienen muy buenos jugadores, ahora ningún rival es débil, tenemos que salir a buscar el partido, no nos podemos confiar y eso vamos a hacer desde el primer momento".

En torno al estreno con derrota estimó que "Jamaica estaba en su casa, ellos anotaron las oportunidades y nosotros erramos, por ahí se dio la derrota", lamentó.







QUIOTO, COITO...

Alberth Elis fue contundente cuando le consultaron en relación a la polémica imagen de un Romell Quioto, quien por cierto es compañero suyo en el Houston Dynamo, revisando su celular antes de saltar al campo en Kingston.

"Nosotros estamos enfocados en el partido que viene, no tenemos tiempo para pensar en eso, no hay margen de error, es ganar o ganar", advirtió.



Elis acepta "que hay presión, este es el partido de vida o muerte para nosotros, tenemos que salir a ganarlo sea como sea". A su vez cree, "en lo personal", que "sabemos que ese tiene que ser nuestro partido, espero anotar goles y ayudar al equipo".



Cerrando su aparición ante los medios, que por cierto eran muchos en el Complejo de la Universidad de Houston, el exOlimpia y Monterrey de México dijo que "no tenemos mucho tiempo de estar" con Coito, pero sabemos la idea, él quiere que juguemos buen fútbol y esperamos hacerlo el viernes".