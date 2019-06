¿Lío a la vista entre Real España y Edder Delgado? "No me tocaron el tema de una cláusula en mi contrato"

Edder 'Camello' Delgado no se ha quedado de brazos cruzados tras salir de Real España y, mientras entrena con el Honduras Progreso, valora opciones y está a la expectativa de llegar a un acuerdo con la Máquina por los dos años de contrato que aún tenían firmados.

"Ahora empiezo una nueva etapa en mi carrera, se me están abriendo puertas, he empezado a correr con el Honduras gracias al profe Luis Alvarado que me dijo que me presentara, vamos a ver qué pasa", comenzó explicando el exaurinegro en charla con DIEZ.

Aclara que en la Perla del Ulúa trabaja "para mantenerme, me abrieron las puertas de su casa y lo acepté y vamos a ver qué pasa, no cierro la puerta porque posiblemente haya una oportunidad de quedarme aquí", lanzó.

Reitera que "no me gustó la forma" en que salió de la realeza que ahora será entrenada por un viejo conocido suyo, Hernán Medford; "no es la correcta", pero también acepta que "mi tiempo en el España se terminó".

Edder Delgado se entrena actualmente con el Honduras Progreso, uno de lso tres equipos que se habría interesado por sumarlo a sus filas en la Liga.

A su vez recuerda a la dirigencia que "en ningún momento me tocaron el tema de una cláusula, cuando llegué firmé y estoy fuera de lo que podía pasar con ese contrato", dando a entender que espera llegar a un acuerdo en ese sentido.

En cuanto a su futuro desveló que ya le llamaron de la capital del país: "Tengo ofertas de dos equipos (más la opción del Honduras), pero hay que tomarlo con calma, no quiero que se vayan a entorpecer (las negociaciones) por decir cosas que no son concretas, vamos a ver qué pasa", confesó.

MÁS SOBRE SU FUTURO

Edder Delgado se ve capaz de dar más al fútbol catracho. "Yo la verdad tengo mucho que dar todavía", advirtió. Eso sí, le toca "pensar en lo que se viene, Real España se quedó atrás y a pensar en un nuevo reto".

Valora que "ha conseguido mucha experiencia en Real España, un Mundial (Brasil 2014) y Selección Nacional, ojalá al equipo al que vaya le aporte toda esa experiencia", analizó.

¿Cuándo se sabrá su nuevo destino? 'Camello' manifestó que "no muy tarde, el lunes sabremos dónde voy a estar, ojalá sea la mejor decisión la que tome y tranquilo en ese aspecto, vamos a esperar en estos días qué pasa".